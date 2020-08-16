巴菲特指標亮紅燈　索羅斯拒入市　專家拆解股市泡沬爆煲機會

近期美股暢旺，旺到市場不得不重新搬出由「股神」巴菲特（Warren Buffett）創出的「巴菲特指標」，以衡量市場泡沫程度，直言指標已屆180%的危險水平。無獨有偶，另一投資界猛人、金融大鱷索羅斯（George Soros）在其90歲大壽時警告，市場已陷入流動性過剩造成的泡沫之中，自己不會入市參與。

究竟「巴菲特指標」有何厲害之處，再度惹來關注？索羅斯又是否變得保守？光大新鴻基財富管理策略師溫傑逐一拆解。

「巴菲特指標」是由巴菲特在2001年12月為《福布斯》（Forbes）雜誌撰文時發表的一個觀察市場方法，指標以股市的總市值與國民生產總值（GDP）的比率（分子：股市總市值，分母：GDP），判斷整體股市的估值是否出現過熱的情況。

一般而言，若指標介乎75%至90%之間，整體股市估值是處於一個較合理水平，亦都值得將現金投入股市，但當數據超過100%時，就可能反映股市遭嚴重高估，被認為是離場的時間點。

現時美股「巴菲特指標」已飆升近180%，而回顧過去，2000年、2008年及2018年這三年，全球市場都曾在「巴菲特指標」超過100%後，出現大型調整。

在2000年、2008年及2018年這三年，全球市場都曾在「巴菲特指標」中超過100%，(路透社)

受疫情影響 「巴菲特指標」響警號

就現時「巴菲特指標」的數據，是否預示市場快將泡沫爆破？溫傑就認為一個行之有效的指標，就有一定的參考價值，就今次情況而言，市場出現了扭曲的情況，因為指標的分子及分母突然之間受疫情嚴重影響，一方面疫情令經濟突然收縮，另一方面熱錢推動股市上升，自然會帶動指標出現上升。溫傑表示，大家要觀察著未來數月的經濟能否重升，又或者股市能在高位慢慢消化之前的升幅，看看數月的時間能否解決股市高估值的問題。

不過，溫傑認為「巴菲特指標」的弱點，就是難以就不同國家去做一個互相比較，因為不地方的情況會很不一樣，以香港為例，香港金融市場股市的價值遠超於本地經濟體系，反映的不僅是本地經濟強弱情況，「大家要觀察的是一個中長線的角度，所以若以此一刻的數值去留意，參考性未必太多。」

香港金融市場股市的價值遠超於本地經濟體系，套用「巴菲特指標」難以套用在香港的情況。 (羅君豪攝)

「巴菲特指標」重點 在於高位維持時間

因應是次「疫情」案例，溫傑強調，觀察「巴菲特指標」的重點應該是數據在高位的時間會長達多久，如果維持愈耐，風險就會愈高，所以並不只是指標「升得有幾快有幾高」。

另外，溫傑亦重申，本身指標主要是就美國情況而定，而現時美國的經濟是明顯地出現收縮，但過去數月聯儲局印了三萬億美元，令股票市場受惠於流動性激增，而明顯地上升甚至是創歷史新高，所以若以「巴菲特指標」去觀察，就會形成偏高的情況。「如果隨著經濟慢慢復甦，盈利『跟得上』的情況，經濟重新慢慢擴張時，指標就會慢慢去回較健康的水平。」

過去數月，美國聯儲局印了三萬億美金，令到股市明顯地上升，甚至創歷史新高。(路透社)

股值是否已經去到泡沫高位？

「巴菲特指標」數據創新高，就是否可判斷美股有一個即時的下跌空間呢？溫傑表示，要再觀察其他因素。他認為現時市場資金比較充裕，另外大家會覺得經濟會復甦，股價只是預先反映了未來復甦情況，所以關鍵是這個復甦「係咪真係交到功課」，若果不成功，市場就當然會出現較大的下跌空間，但若果市場繼續爆升上去，風險當然會一直一直累積，這將會是另一個故事。

雖然現時美股出現爆升的現象，但溫傑提醒，包括美股在內，其實升勢主要集中在個別的科技股，而科技股權重亦佔較多，令升勢會完全反映到該指數身上，但當以整體美股的情況，或以一些非新經濟股股分而言，股價的漲幅其實並不是那麼高，所以要宏觀地觀察，美股需要視乎不同行業及股分，的確就現況，新經濟股偏高，但就不應「一竹篙打一船人」，就指整個美股或全球市況現偏高水平。

索羅斯早前在生日會上公開發表指聯儲局積極「放水」，令美元疲弱之餘亦催生流動性，間接造成美股陷入泡沫。(路透社）

贊同索羅斯，但雙方的投資期不同

另一邊廂，國際金融大鱷、著名投資者索羅斯（George Soros）早前在生日會上公開發表指聯儲局積極「放水」、「印銀紙」，令美元疲弱之餘，催生的流動性令美股陷入泡沫之中，所以就宣布「唔玩啦」，表示暫不會再入市，並認為現時市場是自二戰以來，最嚴重的危機。

溫傑贊同索羅斯的舉措，但強調索羅斯與普通投資者雙方的投資期不同。他表示「新冠肺炎」疫情的影響性一定遠超沙士，若能相比較的時期都要數回1918年西班牙流感的年代，現時疫情已超2,000萬的確診人數，令美國第二季GDP倒退32.9%，所以疫情的衝擊的確造成比二戰甚至一戰更嚴重，亦可謂一戰後最嚴峻的情況。

另外，如同索羅斯所指，環球央行「印銀紙」的力度是這30、50年內最高，所以在現時這個「靠印銀紙短期抵消一個二戰後最大經濟衝擊」的時間，全球債務錄得一個龐大的增幅，加上本身已經零利率，又不斷印銀紙，若下一個3年、5年，面對另一個經濟危機，其實就已經無任何的武器捍衛，到時可能會出現一個很大幅的金融挑戰。所以溫傑表示，索羅斯是用一個較宏觀的情況觀察，認為會出現一個大風險，是有一定的理據，「因為索羅斯不是炒一日兩日，而是炒一個宏觀的趨勢，最少是一個十年八年的期限」。

溫傑認為，「因為索羅斯不是炒一日兩日，而是炒一個宏觀的趨勢，最少是一個十年八年的期限」。 (郭思治工作室YouTube頻道影片截圖)

溫傑補充，索羅斯是觀察著「全球金融體系的弱點」，但這個弱點何時會爆發，可以是3年、5年，甚或更長遠，所以與大家當下此刻的判斷未有直接的衝突，因為大家的投資期不同。溫傑又假設，若現時經濟復甦，疫情又平復，第四季又現好，最差的情況暫時就會過去，如果就「爆煲」的情況，理論上就不會在現時出現，因為「要爆就應該會在早幾個月前已爆」，所以認為暫時已過最危險的時間，但就埋伏了另一個更大的隱憂，而這個隱憂就是索羅斯所指的流通性催生的泡沬。