人行金融研究所：應建立全球人民幣外匯交易市場　助發展資管業務

中國人民銀行金融研究所所長周誠君日前在「2020金牛資產管理論壇」上表示，市場開放下，境外非居民投資者購買中國資管產品，有助內地資產管理業務發展，因此應建立一個全球人民幣外匯交易市場。

據《中國證券報》報道，周誠君認為，當前境外非居民投資者對持有人民幣資產有很大需求，他指，最新數據顯示，中國十年期國債收益率在3.01%左右，而美國在0.64%左右，隨着資本項目開放越來越多，境外非居民投資者願意投資人民幣資產。

其次在跨境貿易中，中國更多鼓勵、引導和支持企業用人民幣結算，因此境外市場將擁有更多人民幣資產。

周誠君表示，要建立一個全球的人民幣外匯交易市場和相應的基礎設施，讓投資者在持有人民幣資產後，能按照當地法律法規在當地外匯市場進行套期保值和外匯交易。

此外，據第一財經報道，國際貨幣基金組織（IMF）最新公布的數據顯示，2020年一季度，人民幣在全球外匯儲備資產中的佔比升至2.02%，創歷史新高。對此，業內專家表示，人民幣在全球外匯儲備佔比升高，意味着國際市場對人民幣資產越來越感興趣。當前人民幣匯率保持穩定，且中外利差保持高位，帶來了相當的吸引力，人民幣資產正逐步成為全球資產「避風港」。