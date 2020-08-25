安踏上半年少賺29%　轉型直面消費者模式

安踏（2020）公布，上半年股東應佔溢利按年跌28.6%，至17億元（人民幣．下同）；不計及合營公司虧損跌20.1%，至24億元。

期內，收益跌1%，至147億元。毛利率上升0.7個百分點，至56.8%。

上半年安踏收益跌10.7%，貢獻收益百分比46.2%；FILA收益升9.4%，貢獻收益百分比48.8%；其他品牌收益升8.3%，貢獻5%的收益。

安踏轉型直面消費者模式

安踏又公布，將把安踏品牌的業務模式由批發分銷模式轉型至直面消費者模式，實現由物流總倉向直營門店直配鋪貨、補貨及調撥。第一階段，集團將在中國11個地區開展混合營運模式，並終止與該等地區分銷商的合作，集團將收購目前由該等分銷商直接營運的安踏品牌店之中，就營運所需的若干資產，主要包括店內裝置及設備。

作為終止事項的一部分，集團將容許該等分銷商所持有的安踏品牌產品作銷售退回，交易所涉的總金額估計約20億元，當中約80%至90%與安踏品牌產品銷售退回相關，集團將以內部資源支付。

涉及的安踏品牌店共約有3,500家，約佔中國安踏品牌店總數的35%，有關工作將需要約 6至9個月分批完成，終止事項完成後，3,500家店將有60%將會由集團直營，40%由加盟商按照安踏品牌運營標準營運。