中證監已收螞蟻集團境外上市申請　傳估值或達2250億美元

螞蟻集團正為上市作準備。中證監指出已收到螞蟻集團申請境外首次公開發行股份，包括普通股﹑優先股等各類股票及股票派生形式，中證監已接收審批材料。

知情人士透露，螞蟻集團計劃最早於10月份在香港證券交易所和上交所科創板同時上市，目標估值約為2,250億元（美元‧下同），屆時將成為全球最大規模的首次公開募股。一名知情人士說，若市場看好的話，雙重上市有望募資300億元。

據《新浪財經》報道，2020年第一季度，螞蟻集團為阿裡巴巴貢獻了約13億元利潤，也是阿裡巴巴創始人馬雲最寶貴的資產。螞蟻集團從最初的金融科技平臺逐漸演變成一個「全能」的在線商城，提供貸款、旅行服務還有外賣等各種各樣的服務，以期從騰訊手中奪回消費者。憑藉支付寶上近十億用戶的數據，螞蟻集團大舉進軍金融服務行業，提供諸如智慧理財、借貸平臺等技術，並擴大自身的理財諮詢服務。

據悉，300億美元的雙重上市募資規模或可成為全球最大規模的首次公開募股，超過沙特的阿拉伯-美國石油公司當年創紀錄的294億元上市募資規模。2,250億元的目標估值也超過了高盛集團和摩根士丹利兩家公司的市值總和。

但知情人士也提醒說，股票銷售的細節仍或有變數。螞蟻集團發言人拒絕發表評論。

另外，螞蟻集團的上市也將進一步提振香港股市。