信和置業全年少賺75.6%　末期息維持派41仙

信和置業（0083）公布截至今年6月底止全年業績，股東應佔溢利為16.88億元，按年跌75.6%，每股盈利為0.24元，派末期息41仙，可以股代息。

撇除投資物業重估虧損25.33億元，股東基本溢利為45.57億元，按年減少2.4%，每股基礎盈利為0.65元。

物業總銷售收入減20.6%

期內集團收入跌26.5%至58.9億元，其中物業總銷售收入為23.73億元，按年減20.6%，主要來自出售西貢逸瓏海滙、西貢逸瓏園、沙田御龍山、粉嶺囍逸、白石角天賦海灣、御金． 國峯、朗屏 8 號的住宅單位及車位，以及九龍灣富臨中心的商用項目。

集團期內以招標形式發售位於西貢的133 Portofino部分單位，亦於7月獲發嘉道理道24A號的St. George's Mansions的預售樓花同意書，並以招標形式發售部分單位。信置料未來1年將取得另外5個住宅項目的預售，包括於馬鞍山的Silversands、旺角的九龍內地段第11254號、西南九龍的Grand Victoria、中區的內地段第9064號（A地盤）及香港仔內地段第467號（B地盤），推售計劃視乎獲發預售樓花同意書的時間。

Grand Victoria為信置等財團合作發展地產項目。（張浩維攝）

黃志祥：港住宅物業市場具復原力

集團指，期內於本港投得一幅土地，為黃竹坑站第4期物業發展項目，屬合作發展，應佔樓面面積15.9萬呎。截至去年底，信置於中國、香港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約2,230萬平方呎。

信置主席黃志祥表示，疫情令本年度面對對前所未見的挑戰及特殊情況，雖然央行及政府積極推出紓困措施及刺激經濟方案等，料在經濟逐步重新啟動之前，經濟增長仍然放緩，惟本港住宅物業市場具有復原力及良好的基本因素，加上低利率和優惠按揭條款，將支持本港住宅市場。

至於信置母公司尖沙咀置業（0247），股東應佔溢利為9.02億元，按年少賺75.7%，每股盈利0.48元，派末期息41仙。

信和酒店轉蝕7,630萬元

此外信置旗下的信和酒店（1221）錄得虧損7,630萬元，去年同期溢利為1.96億元，每股虧損17.83仙，不派發末期息。集團解釋，疫情令訪港旅客人數下挫，酒店經營環境惡化影響集團業務表現。

期內，城市花園酒店、皇家太平洋酒店及港麗酒店之入住率分別為41.7%、44%及34.8%；平均房租分別跌33.3%、43.8%及21.3%；房租收益分別為6,200萬元、8,810萬元及1.4億元。