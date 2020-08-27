TVB業績｜法證先鋒IV收視高　免費電視仍蝕5億　北望神州是出路？

電視廣播（0511，TVB）公布中期業績，上半年虧損2.93億元，與去年同期賺2.13億元，一來一回相差5億元。業績走樣，公司也罕有不派中期息。

市民留家抗疫，多了「家庭觀眾」，TVB表示，黃金時段劇集收視率顯著上升，其中「法證先鋒IV」平均收視率達到36.3點，，最高收視率的一集更高達40.0點；而警匪劇集「機場特警」亦錄得佳績，平均收視率達33.2點；另一動作懸疑喜劇「殺手」亦大受歡迎，大結局的最高收視率達到35.2點。

TVB指出，動作懸疑喜劇「殺手」亦大受歡迎，大結局的最高收視率達到35.2點。（資料圖片）

免費電視業務 罕蝕逾5億

只不過，收視能保持，盈利卻「無影」，主要原因是收入由去年19.65億元，激減38%至12.26億元，遠高於同期成本減少11%﹙約2億元﹚。於收入為何減少？不難估計，免費電視今年上半年廣告收入大跌69%至3.51億元，拖累該業務罕見蝕5.15億元，免費電視賺錢神話破滅。與此同時，節目發行及分銷分部利潤也由2.77億元，大減至1.42億元。

另一邊廂，電視廣播其他業務雖然有增長，但仍補不了免費電視失去的廣告「大餅」。例如大台網業務分部（包括Big Big Shop）利潤雖然大升1.23倍，但僅賺3,100萬元；而來自數碼平台（myTV SUPER、TVB Anywhere、大台網及Big Big Shop）的非廣告收入總額由2.32億元增加至2.72億元，增幅為17%。期內，數碼業務收入佔集團總收入的28%。

TVB指出，來自大網網等非廣告收入今年上半年大增。（資料圖片）

內地市場為未來發展關鍵

香港經濟走下坡，TVB也把期望放在中國市場。TVB明言中國內地乃集團未來發展的關鍵市場之一。隨著更多籌劃中的劇集項目展開積極磋商並投入製作，聯合製作業務的實力將更加堅固。通過子公司TVBC及與優酷的戰略合作關係，TVB將繼續擴大在中國內地的業務範圍。

去年，來自中國的收入（包括來自國內數碼平台的收入、落地權費用及聯合製作收入）增加54%，至3.55億元。專家認為，TVB要保持現況不困難，但要在業務上有突破非容易。

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指出，過去8至10年電視行業生態環境已改變，同時市場收看電視的模式亦與以往不同，如收看短片或Netflix等，加上疫情爆發，導致其廣告收入下跌。同時認為TVB冀多發展內地市場，尋求在業務上有突破並非易事。

不過疫情已發生8個月，沈慶洪指出不排除市民已逐步適應，疫情期間TVB節目收視亦告上升，加上疫苗未來有機會面世，不排除市場人士會關注TVB業務是否已到了谷底。若經濟逐步復甦，預料其廣告收入或會回升，又預期股價再下跌空間有限。

電視廣播中午收市報8.55元，市值僅37.45億元。