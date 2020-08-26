TVB半年轉蝕2.93億元　電視廣告收入大減69%　廣播分部虧逾5億元

電視廣播（0511，TVB）公布截至今年6月底止中期業績，應佔虧損2.93億元，去年溢利為2.13億元，不派中期息。惟董事會指出，將於年底參考全年業績及業務前景後，審視是否派付任何末期股息。

期內收入為12.26億元，按年跌38%。其中香港電視廣播業務及聯合製作節目業務，分部收入為5.61億元，按年減少54%；受到新冠肺炎疫情影響，地面電視頻道廣告服務，按年跌69%至3.51億元，來自內地網上平台聯合製作連續劇帶來1.46億元收入。縱使電視廣播業務成本按年下跌8%至10.92億元，整體而言錄5.15億元虧損。

公司進一步指出，由於被當前的內外經濟危機所拖累，廣告商普遍採取削減開支的求生措施。鑒於幾乎沒有任何入境旅客，奶粉、個人護理及美容以及餐飲等高度依賴旅客消費的速銷消費品類別均出現大幅下滑。

TVB認為，Big Big Shop將繼續受惠於線上購物的潮流趨勢。（資料圖片）

大台網溢利增123%

至於myTV SUPER期內分部收入為2.02億元，按年跌11%，分部溢利按年大減99%至100萬元。公司指出收入下跌，與廣告收入減少46%至5,300萬元，訂戶收入則上升16%至1.46億元。

大台網業務方面，外部收入增加1%至6,200萬元，分部間收入為3,400萬元，按年增加33%，分部溢利為3,100萬元，按年增加123%。

國際業務方面，外部收入減少14%至3.26億元，分部溢利減少49%至1.43億元。

本港廣告業務前景存挑戰

截至今年6月底，公司共有3,659名員工，較去年底減少126人。

公司指出，內地乃是未來發展的關鍵市場之一，隨著更多籌劃中的劇集項目展開積極磋商並投入製作，聯合製作業務實力將更堅固，通過子公司TVBC及與優酷的戰略合作關係，繼續擴大在內地業務範圍。

公司亦指出，Big Big Shop將繼續受惠於線上購物的潮流趨勢，並透過翡翠台的促銷能力，提升銷量並將服務擴闊至香港以外的銷售區域。

公司指出，復甦之路仍充滿不明朗因素，今年餘下月份於香港的廣告業務前景仍充滿挑戰，惟對業務下半年逐步恢復持審慎樂觀態度，有信心透過涵蓋線上及線下平台服務方案，吸引大灣區等地的廣告商及商家。