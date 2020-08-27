人民幣升穿6.9關口　今年1月下旬以來新高　3個月累飆近2800點

8月26日，在岸、離岸人民幣兌美元匯率盤中雙雙收復6.9關口。這是自今年1月22日以來，在岸人民幣兌美元匯率首次升破6.9關口。離岸人民幣兌美元匯率也創下逾7個月新高。

8月以來，人民幣的反彈並不局限於兌美元。Wind數據顯示，人民幣對一籃子24種貨幣已經連續第三周走高，為3月份以來最長的一撥漲勢。

多重因素驅動人民幣匯率繼續走強。（新華社）

《第一財經》報道，今年人民幣兌美元的行情看似波瀾不驚，關注度遠不及A股和債市。然而當市場回過神來，5月底以來人民幣兌美元已大漲近4%，離岸人民幣的累計漲幅高達近2800點。

5月28日，離岸人民幣曾達到7.1698，此後人民幣一直在震盪中不斷升值，直至昨日報在6.8913附近，累計漲幅2785點。

有交易員表示，從底部區域的價格走勢來看，儘管市場仍然延續人民幣升值趨勢，但是即期匯價在6.90附近支撐強勁，上周（8月17日至21日）兩次衝擊6.9後都出現200點以上的反彈。預期人民幣仍會保持升值趨勢。

美匯指數曾回落至92

就美元來看，美元指數已經從今年3月的104高點附近一度跌至92，近期反彈至93附近。美元的弱勢主要由於歐元走強導致，但其他亞洲貨幣似乎漲勢並不明顯。短期來看，美元指數在技術上可能會稍稍反彈走強，但中長期貶值邏輯不變。

究竟美元貶值到哪裏？渣打認為，2018年初的美元低點看起來是下一個合乎邏輯的目標水平，距離當前水平還有5%。

有分析認為，在美聯儲寬鬆政策背景下，美元指數難大幅反彈。（Reuters）

中國新浪網報道，中國銀行研究院研究員李義舉認為，在美聯儲（Fed）寬鬆政策背景下，美元指數難以出現大幅反彈，人民幣匯率有望溫和升值。

中信證券研究所副所長明明認為，8月份以來，美元指數逐漸終結了下跌勢頭。短期來看，由美聯儲貨幣寬鬆帶來的美元下行或已階段性調整到位。如果美元後續出現反彈，或將對人民幣匯率帶來一定壓力。