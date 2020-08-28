美聯儲宣布新政策　標普指數再創新高

美股8月27日收盤漲跌不一，標普500指數再創盤中與收盤新高。美聯儲（Fed）宣布新的政策框架，對市場影響有限。

截至8月27日收盤，道指漲160.35點，報28492.27點；納指跌39.72點，報11625.34點；標普500指數漲5.82點，報3484.55點。盤中納指最高上漲至11730.01點，標普500指數最高上漲至3501.38點，均創盤中歷史新高。道指最高上漲至28634.22點，一度抹2019年內跌幅。

美股不斷創新高的走勢讓市場興奮，也令市場人士充滿憂慮。（新華社）

消息面上，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在美聯儲年度貨幣政策大會上發表講話，闡述了未來美聯儲將如何實現穩定物價和最大限度增加就業的雙重目標。

鮑威爾在演說中指出，當局會放棄過去30年沿用的政策，對通脹及失業率採取更寬鬆態度。其中在通脹方面，會力求物價升幅在一段較長時間保持在2%，惟並無提供定義平均2%通脹率公式，又期望通脹在一段時間內平均增長2%。

就業方面，當局會轉向推動勞動力市場實現更廣泛增長，鮑威爾更指出，實現就業最大化是一個廣泛及具包容性目標，反映出當局肯定強勁勞動力，對市場帶來的好處，特別是對中﹑低收入人士。

他又指出貨幣政策目標要具前瞻性，希望阻止通脹預期下降的周期，持續疲弱的通脹為經濟帶來風險。另外強勁的就業市場不一定導致不可接受通脹水平。

不過鮑威爾表示，美國通脹上升到高於目標水平，聯儲局會亳不猶豫採取行動。

鮑威爾宣布，美聯儲一致通過有關「長期目標和貨幣政策戰略聲明」的更新，將正式引入「平均通脹目標」的政策。

美聯儲還決定對就業市場評估標準作出「微調」，從先前的就業最大化偏離（deviation）程度改為就業最大化缺口（shortfalls）。鮑威爾稱，這一變化反映了美聯儲對強勁勞動力市場的讚賞，尤其是對許多低收入和中等收入群體而言。

經濟數據方面，美國勞工部宣布，截至8月22日當週，美國首次申請失業救濟人數為100.6萬，符合市場預期。美國商務部報吿稱，美國第二季度國內生產總值（GDP）修正後的數據萎縮31.7%，市場預期降幅32.5%。上次公布的數據為下降32.9%，為有記錄以來最大降幅。其他分項顯示，美國第二季度消費者支出年化季率修正值下降34.10%，預期降幅34.2%，前值下降34.6%。