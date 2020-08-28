中金首席策略師：香港互聯網龍頭估值在合理範圍

內地媒體報道，中金公司董事總經理、首席策略師王漢鋒在一個論壇上表示，恒生指數和國企指數由2010年至今沒有甚麼趨勢，但指數橫盤走勢勢掩蓋了一個非常重要的市場特徵，即市場分化非常大。

他說，實際上若把香港上市的中國股票，按照「新、老」，即跟消費和服務相關，或者跟固定資產投資相關，分別編成兩個指數，就會看到明顯的趨勢。

他指，據該行判斷，下半年甚至到明年，香港市場還是應該關注這麼一個很重要的結構，即重點集中在跟中國的新經濟相關的這些領域裏面的公司和這些板塊，消費、醫藥、科技、先進製造相關的領域還是重點。

王漢鋒又提到，很多投資人反饋説這些方向現在大家都認可，但估值已經不便宜了，但該行認為A股新經濟上半年表現非常好，估值不便宜，但在香港市場，估值應該比A股合理得多，並沒有大幅高估。哪怕像互聯網龍頭類的股票，現在的估值也基本上在一個比較合理的範圍，並沒有大幅地高估，因此，下半年乃至更長一點時間，香港市場投資重點還是集中在中國的新經濟領域。

中概股回歸 根本改變香港市場生態

中概股加速來港上市，王漢鋒認為，大陸的投資者持續到香港投資這些新經濟的股票，這些新經濟的股票持續回到香港市場，會起到活躍香港市場的作用。

他說，值得注意的是，整個香港市場原來每天的交易量大概也就是800億到1000億港幣，最近已經明顯回升到1500億、1600億港幣甚至更高的日交易量水準。這就是新經濟的公司來到香港市場、大陸的投資人蔘與香港市場，已經起到根本改變香港市場整個生態的一個例證。