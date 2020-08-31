財經加零一．足本重溫｜中美博弈　梁兆基：香港不能只面向祖國

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時播出。節目廣邀各界嘉賓暢談對公共政策、宏觀經濟、股市及樓市的個人看法，以及投資心得。今日（31日）嘉賓是香港總商會總裁梁兆基。

梁兆基將與香港01執行總編輯戚本業及主持人鄧蕙琳，深入討論「香港品牌」的價值，以及在美國制裁之下，商界如何夾縫求生。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

梁兆基在節目中認為，不論美國大選最後的結果如何，中美對峙的格局會一直維持下去。又表示假若特朗普真的連任，將會較難預計他的制裁手段，甚至會採取國際認為無理的手段。對商界來說，是更難「接招」。

他提到，商界其實早已有意識，在未來的發展路向有極大改變，以應對美國的制裁手段。他認為中美兩國很難完全「脫勾」，香港必需要找到其生存空間，要加速發展中國內地的本土市場如大灣區。他又指香港作為國際城市，需要在兩個國家對歭的情況下找到自己的角色。

他認為在貿易的世界中，不可能完全「脫勾」，因為中美是兩個生產和消費大國，他們各有其優勢的產品和技術。他指出，在政治對立的局面中，未必能直接貿易，但可以進行間接貿易，例如某些中國產品不能直接進口到美國，但一樣可以把產品先離開中國再轉口到美國，產品一樣是中國製造、生產和設計。他指出有一些零件和技術必須要大家合作才事成。

他又舉例，在金融的世界中，兩國很難完全「脫勾」，因為所涉及的資金太過龐大。和當年美蘇冷戰兩個截然不同的制度、沒有貿易來往、涉及軍事上的對歭等情況，是完全不一樣。故此他認為在未來，間接式的貿易和金融活動必然會持續，而兩國不能只靠內需發展下去。

面對這種「新局勢」，他強調香港未來不能只是面對祖國，必須要面向全世界，這是香港向來的生存之道。又認為香港應努力尋求扮演「溝通」角色，但目前一切仍未成形，只能「摸著石頭過河」。

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