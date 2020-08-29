南韓媒體﹕華為5G基站晶片庫存充足　不受制裁影響

雖然面對美國新一波禁售令的制裁，但是中國企業華為方面仍有足夠使用於5G基站的晶片庫存量。

據韓國媒體《TheElec》的報道，知情人士指出，自2019年以來，華為已經針對5G基站業務向外界下了足夠的晶片庫存量。而且，這些用於5G基站的晶片與用於智能手機的晶相較，用於5G基站的晶片的生命周期更長。因此，目前是韓國電信公司LG Uplus 的4G和5G基站主要供應商的華為，目前在韓國的相關業務不會受到影響。

日前，美國商務部針對華為及其70個分支機構進行新一波的禁售令制裁，規定需要美國政府許可，才能取得採用美國設備或技術生產的半導體產品。而這項制裁令阻止了晶圓代工龍頭台積電生產由華為子公司海思半導體所設計的智能手機晶片，而台積電也將自2020年9月15日起停止生產，並供貨海思所設計的晶片。

對此，華為高層之前在相關公開場合也證實了這一消息，表示因為台積電將自9 月中開始不再協助生產搭配在新款Mate 40系列旗艦型智慧手機上的麒麟9000處理器，這使得麒麟9000處理器將成為華為海思末代麒麟系列處理器。

而雖然華為海思自研的麒麟系列智慧手機晶片，受到美國製裁令的衝擊將斷供，但是，在5G基站所使用的晶片部分卻仍舊維持正常狀態。2019年1月，華為宣佈了用於5G基站的天罡晶片。這款可以支援3.5GHz 和2.6GHz頻段的5G基站晶片，採用台積電的7納米製程所打造。也因為天罡晶片在2019年宣佈之前就已經開始委託台積電生產。所以，在面臨美國製裁前，華為就已經有至少一年半以上的時間來儲備天罡晶片，這使得該產品的庫存量充足，相關產品的量產也不受到影響。

報道進一步指出，相較於智慧手機上所使用晶片，5G基站使用的晶片因為在戶外的環境下，使得晶片本身更加重視可靠性與穩定性，這使得這些晶片的生命周期長。通常僅需要進行相關軟件的更新就可以持續的使用，這也使得華為在這部分的業務短時間內不會受到影響。