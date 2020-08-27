華為自從 2019 年 5 月受美國禁令影響，無法再在旗下手機安裝 Google Apps 及相關服務。美國政府在今年 5 月再度延長並收緊有關禁令，到底對於現時正在使用華為手機的朋友，及準備入手華為手機的朋友有什麼影響？希望以下 8 個 Q&A 可以回答到大家的問題。

華為手機的用戶，特別是在禁令出現前剛入手華為 P30 系列的用戶，相信應該是對禁令影響感到最疑惑的一群用戶。究竟美國政府延長並收緊禁令，對於已經購買 Huawei 手機的用戶，以及準備入手華為新機的朋友有什麼影響？以下的 Q&A 部份，應該可以回答到各位的疑問。

👇👇👇 華為手機的現在與未來 8 個 Q&A 👇👇👇

對於現時正在使用華為 P30 系列一類，依然能夠使用 Google 服務的用戶來說，換機的考慮應該跟一般品牌的考慮沒有太大分別，若果手機仍然運作流暢而無特別需要的話，其實可以不急於換機。

作為參考，現時華為 P30 Pro 的回收價大約 $2,8xx 左右，以一台推出一年有多的 Android 手機來說，價位其實是頗為「硬淨」的。至於近期雖然有不少商店聲稱可以為新華為手機安裝 Google Play，不過記者就不太建議大家嘗試，畢竟非官方的 Google Play 「apk檔」，有洩漏個人私隱的危險。

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