大盤漫談．伽羅華｜5G 能成為Verizon股價的催化劑嗎？

作為美國首家推出5G服務的流動通訊商，Verizon一直被市場視為經濟衰退的避險股。然而，近年流動市場競爭激烈，公司股價表現跑輸大市。隨著它的5G寬頻家居服務即將全面啟動，Verizon股價有可能咸魚翻身嗎？

事實上，Verizon近年股價表現長期落後標普500指數，最新股價報58.79美元，幸好股息率達到4.2%高水平，若加上2.4美元的股息，與52周高位62.22美元相差無幾，所以Verizon能夠吸引一批以收益為導向的捧場客。

直至今年4月T-Mobile完成與Sprint的合併前，Verizon一直是全美最大的流動通訊商，市值2421.6億美元，擁有1.2億用戶，該公司在業內向以收費貴但服務優質見稱，但競爭對手如AT&T、T-Mobile等已投入大量資金來追趕，意味其與競爭對手在網絡覆蓋的差距比任何時候都要小，Verizon需要在網絡頻譜及基建加碼投資，並且找出與競爭對手區隔開來的新點子。

在今年4月T-Mobile完成與Sprint的合併前，Verizon一直都是全美最大的流動通訊商。﹙資料圖片﹚

手機商吃香喝辣 網絡商最遲受惠

Verizon賴以翻身之戰肯定是5G的大戰場，隨著今年Apple多款新5G手機加入戰線，預計會迎來十年以來最大的換機潮，流動市場將進入重新洗牌的局面。

市場預計，在Apple Inc.今年聖誕節推出5G iPhone之前，Verizon便可以啟動其全國性5G網絡，希望今年底前向全美60個城市提供「超寬頻」服務，至明年全面入屋。換句話，明年公司或錄得5G相當部分的營收。

究竟5G會否成為Verizon的股價催化劑？如果參考4G經驗，答案可能令人沮喪。

流動網絡由3G升級至4G，曾經在投資市場惹來的無限憧憬，但事後看來，能「吃香喝辣」的只有4G的手機製造商，例如Apple、三星及華為等，部分利潤則流向手機設備商或網絡基建商，網絡服務商卻是最遲受惠。

以Verizon為例，公司自2010年起引入4G服務起，過去十年收入復合年均增長率僅1.85%，而自由現金流在2016及2017年間更出現46.3億及70.7億美元的低位，至2018及2019年起才回復176.8億及178億美元的正常水平，正當現金回籠開始改善，又要面對5G投資高峰期。

值得憧憬的是，5G的商業應用非常廣泛，但要進入這個充滿願景的市場，入場費動輒以百億美元計，原因是5G運作的頻譜普遍高於4G，無線電波衰減快，基站覆蓋範圍細，所以5G網絡的基站數目遠超過4G好多倍，才能達到同樣的覆蓋。

隨著今年Apple多款新5G手機加入戰線，預計會迎來十年以來最大的換機潮，流動市場將進入重新洗牌的局面。(新華社)

5G網具未來物聯網雛形

5G網絡擁有高速、低延遲（latency）及廣連結的特點，某程度已頗具未來AI物聯網的雛形，與基站聯繫的終端裝置不限於智能手機，所有具備AI功能的終端裝置，都可以是與基站溝通的工具。其中，最有潛力的商業應用要算是自動駕駛系統或雲端遊戲。透過5G網絡平台，前者能夠按最新交通情況來釐定最佳行車路徑，後者則提供更緊張刺激的打機全新體驗，所以5G基站的工作負荷要遠遠高於4G，導致網絡基建投資巨大。

5G網絡投資巨大，但Verizon卻頗為莫財。截至今年6月底止，公司總債務為1243.48億美元，與2019年全年營收1313.5億美元相若，負債比率約兩倍。另外，公司分別在去年及今年投入180億及185億美元於5G網絡基建上，每年又要向股東派發高息，財政壓力可想而知。

解決錢的問題，不外乎是開源或節流。其實公司已著手削減營運成本，希望至2021年底前省下100億美元，並且推遲股票回購，以騰出財務空間擴大5G網絡的投資。

在開源方面，Verizon與Walt Disney去年合作提供了串流媒體服務，類似的商業聯盟將陸續有來。另據最新消息，IBM與Verizon將合作為工業客戶開發新的5G及AI解決方案，這反映Verizon採取大眾消費及企業用戶並重的平衡策略，以鞏固公司的5G市場份額。

證券界對Verizon前景看法分歧，基本上屬有危也有機。不看好的原因是其面對高昂的5G投資，擔心會影響自由現金流及派息能力。看好的自然是Apple第四季推出旗艦手機，Verizon很快啟動5G的營銷戰，在炒作5G概念下，該股不失為小注冷敲的選擇。