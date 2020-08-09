大盤漫談．伽羅華｜全球軍企之王　洛克馬丁亂世贏家

世界局勢波譎雲詭，中美爆發熱戰的可能升溫，一款第五代閃電II戰機F-35橫空出世，這款聯合攻擊戰鬥機是全球最大軍企洛克馬丁（Lockheed Martin）的產品，亦是營收的重要部分。隨著地緣政治日趨緊張，F-35成為多國政府加強空戰裝備的採購對象，考慮到F-35的銷售潛力，洛克馬丁是值得考慮持有的軍工股。

洛克創立於1912年，1995年與Martin Marietta合併，正式易名為洛克馬丁，合併後的企業不但是世界最大的戰鬥機製造商，並且在全球國防產品佔有四成市場份額。雖然市值僅逾千億美元，但在某些軍用科技甚至領先其他國家幾十年。

洛克馬丁業務大致分為航空、導彈和火控（Missiles and Fire Control）、旋轉和任務系統（Rotary and Mission Systems）、航天等四分部，當中以包括F-35在內的航空分部最具商業潛力，營收佔整體近四成。

F-35系列戰機性能優越，而且並指具攔截洲際彈道導彈能力。（Lockheed Martin網站）

空霸F-35全球需求殷切

除空中霸主F-35外，航空分部還生產F-22 Raptor、F-117和F-16等戰鬥機，以及U2和SR-71等擅於匿蹤的高空偵察機，這些都是屢建戰功的星級武器。其他產品組合包括導彈、導彈防禦系統如THAAD等，業務遍及航空航天各個重要領域。

F-35投資預算是迄今軍工項目中最大，金額高達4,280億美元，預計未來十年來自美國政府及國際接訂單逾4千架，每部單價8,000萬美元，而最重要的是，F-35的接單及交付進度將是洛克馬丁股價表現的晴雨表。

據分析機構Trefis估算，按美國政府最新釐定的F-35庫存目標2456架計，估計洛克馬丁每股估值397美元，按2020年每股盈利（EPS）24.21美元計，相當於預期市盈率為16.4倍。

與一般消費性企業的不同，軍企唯一大客是美國政府，洛克馬丁有七成營收便是來自美國的國防預算。因為預算需要受國會監督，所以產品的定價權不在軍工企業，政府通常會要求企業就產品研發及生產提供具體的帳目，計算成本後加一個合理的利潤，以確定產品的最終價格。故此，只要美國國防預算有增無減，軍企便一定有利可圖，當然在國會監督下亦難以謀取暴利。

美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭參觀美國宇航局的設施。副總統邁克·彭斯(左)和洛克希德·馬丁公司的首席執行官瑪麗蓮·休森(左二)。(AP Photo/Evan Vucci)

特朗普大增國防預算

自從奧巴馬總統2009年上台後，美國國防預算由2010年峰值8499億美元開始向下。不過，隨著總統特朗普於2016年起執政，美國政府為抗衡中國軍事擴張威脅，銳意加強印太的軍事部署，2018年國防預算轉跌為升，至今年國防預算已增至7,405億美元。洛克馬丁在期內的營收亦跑贏國防預算的增長，其中2018年及2019年營收分別增長7.6%及11.2%，若按照公司今年給出介乎635億至650億美元間的營收指引計，按年升幅相當於6.1至8.7%。

根據洛克馬丁最新披露的第二季財報表現，公司業務受疫情影響有限。季內營收162億美元，按年增長12%，每股盈利5.79美元，超過市場共識的5.72美元。財報公布後，管理層提高了幾乎所有全年展望的指標，包括每股盈利預測在23.75至24.05美元間，並預計運營中產生至少80億美元現金流。公司最新報385.62美元，若公司財務指標持續向好，股價有望拉近與今年2月收市新高439.85美元的差距。

美國總統特朗普前往俄亥俄州進行為期一天的訪問，探訪當地的軍事工廠。（VCG）

積壓訂單連續八季刷新紀錄

此外，洛克馬丁第二季新增訂單220億美元，主要由F-35的70億美元訂單所帶動，導致公司積壓訂單價值已連續八個季度創下新記錄，達到1503億美元，高於第一季末的1400億美元，相信是美國與其他國家逐步加大國防預算，接單方面應接不暇，這保證公司未來幾年的業務增長，唯一擔心的是疫情持續下，公司需要克服訂單交付受到窒礙的問題。

未來幾年，國際業務將是洛克馬丁大展拳腳的舞台，估計有四成以上的F-35來自國際買家，另一款升級版的F-16亦相當受歡迎。除此之外，洛克馬丁還供應印度C-130運輸機和直升機，以及特別為日本度身訂造的宙斯盾導彈防禦系統。

在近年地緣政治日趨緊張下，洛克馬丁的國際銷售肯定是公司營收的另一增長點。再者，洛克馬丁過去五年股息增長率約達10％，其股息大約是其年度化盈利的四成，而2.5%股息率亦算不錯水平，投資洛克馬丁可兼具收息及股價增長的好處。