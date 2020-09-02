最慘半年報：8家上市航企共虧超400億　僅一家賺錢

2020年以來，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，航空企業面臨的挑戰十分嚴峻，各大航空企業虧損嚴重。

《每日經濟新聞》9月2日報道，截至9月2日，A股上市航企的上半年業績也已陸續出爐。受新冠肺炎疫情影響，2020年上半年，所有上市航企的營業收入均有所下滑，但虧損情況不一。

中國國航、東方航空、南方航空、海航控股、春秋航空、吉祥航空、華夏航空、山航等八家航企虧損額累計超400億元人民幣。其中，海航虧損最為嚴重，虧損118億元，僅有華夏航空盈利0.08億元。

疫情之下，全球航空業都比較蕭條。（美聯社）

具體來看，2020年上半年，8家A股上市航企中國國航、東方航空、南方航空、海航控股、春秋航空、吉祥航空、華夏航空、山航實現的營業收入分別為296.46億元、251.29億元、389.64億元、117.12億元、40.45億元、41.69億元、19.84億元及41.91億元。2019年同期營收分別為653.13億元、587.84億元、729.39億元、350.35億元、71.49億元、80.61億元、24.78億元及89.89億元，分別按年下降54.6%、57.3%、46.6%、66.6%、43.4%、48.3%、20.0%、53.4%。對比可見，海航營收降幅最大。

2020年上半年，上述8家A股上市航企歸屬於股東的淨利潤分別為-94.41億元、-85.42億元、-81.74億元、-118.23億元、-4.09億元、-6.75億元、0.08億元及-12.96億元。2019年同期歸屬於股東的淨利潤分別為31.39億元、19.43億元、16.90億元、5.03億元、8.54億元、5.79億元、1.41億元及-0.27億元，分別按年下降400.7%、539.6%、583.7%、2448.4%、147.8%、216.7%、94.2%、4636.2%。海航虧損最為嚴重，山航淨利潤降幅最大。