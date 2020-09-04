財經加零一．足本重溫｜新冠肺炎打擊經濟　梁兆基：業界水深火熱

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時播出。節目廣邀各界嘉賓暢談對公共政策、宏觀經濟、股市及樓市的個人看法，以及投資心得。今日（4日）嘉賓是香港總商會總裁梁兆基。

疫情嚴重打擊香港經濟民生，防疫措施逐步放寬，究竟商界會迎來強勁的經濟反彈？或是留下大量「後遺症」要處理？梁兆基將與香港01執行總編輯戚本業及主持人鄧蕙琳，探討「後疫症」下的香港，如何走出困局，並會詳談在全球央行進行量寬（QE），令貧富懸殊加劇下，「經濟」問題，將如何影響「政治」。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

梁兆基表示，今次疫情的影響，比2003年「沙士」時更嚴重，主要因為當時受影響的時間較短，而且外圍經濟好，業界較快復原；相反目前卻處於水深火熱之中，特別是中小企，「可以捱到半年，已經是經營得好好的企業，好少公司有足夠現金流支持咁耐。」因此政府的援助角色十分重要。

他又指，目前最重要控制疫情，其次才是政府財政支援，相信只要疫情好轉，商界生意回復正常，比政府資助更好。」

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