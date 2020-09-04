科技指數ETF｜3大發行商大混戰　「貨比三家」一文看清

恒生科技指數推出1個多月，相關的ETF產品陸續面世，南方東英及華夏基金已分別推出3033及3088，恒生投資旗下3032今日﹙4日﹚也上市。3隻ETF同樣追蹤恒生科技指數，投資者又應如何選擇？

三家科指ETF產品比較︰

ETF即是交易所買賣基金，投資組合可以是股票、債券、商品、貨幣市場工具等投資產品，投資者買入該ETF，等同買入該投資組合內的產品。以最近上市的3隻科技指數ETF為例，屬於被動式追蹤科技指數的實物ETF，亦即是按照該指數的基準，買入一籃子30隻股份，其中阿里（9988）、騰訊（700）、美團（3690）、小米（1810）、舜宇（2382）合共佔約41.5%。

由於上述3隻ETF都屬於實物ETF，情況似是盈富基金（2800），由基金經理酌情決定分派股息。南方恒生科技ETF（3033）、華夏恒生科技ETF（3088）考慮於每年12月向單位持有人分派股息；至於恒生科技ETF（3032）則考慮於每年9月分派。

市面上3隻科技指數ETF，與盈富基金一樣是實物ETF，可由基金經理酌情決定分派股息。（資料圖片）

ETF價格往往貼近NAV

ETF或許對部分投資者來說，仍然比較陌生。ETF有別於上市公司的股票，ETF的市價往往與其每股資產淨值（NAV）接近，即使出現溢價或折讓，情況理應不會偏離太多。也有市場莊家（又稱「造市商」）則會透過不同操作，而維持ETF價格不要大幅偏離NAV。

另外，市場莊家的責任亦包括當ETF的現行買入價與賣出價之出現大額差價時，便要向潛在賣家提供買入報價，及向潛在買家提出賣出報價。故此，市場莊家有需要透過在二級市場提供流通量，從而促進上市類別單位的有效交易。

3隻ETF產品章程一覽

管理費、全年開支比率 隨AUM變動而調整

那麼3隻新推的ETF同樣都是為單位持有人「代購」科技指數成份股，散戶又應如何選擇？艾德證券期貨聯席董事陳政深解釋，ETF的比較主要在於「管理費」、「全年開支比率」，因為都涉及買賣成本，其因應資產管理規模（AUM）增加而有所調整，投資者有必要注意。以推出一周的3033為例，由於其市值已上升至30億元，費用比率亦因而降至約1.05%水平。至於「年度跟蹤偏離度」，他則認為實際交易時不會相差太遠。

另外，陳政深點出一個比較重要，但不是散戶有留意的一項重要考慮因素，便是提供最新的資產淨值（NAV）。由於報價機多數會顯示該ETF上一個交易日的NAV，無法即市顯示最新的數字，故此如果發行商有即使更新相關數據，有利投資者根據該ETF的實質價值作出部署。以已經推出市場的3033為例，南方東英在網頁上有列出「即日估計每基金單位資產淨值」，報價延遲大約5至15分鐘。故此，投資者應參考最新的數字，而衡量當時的成交價是否合理。

艾德證券期貨聯席董事陳政深指，ETF發行商能夠盡快更新最新的每股資產淨值，能夠讓散戶更貼近合理價格部署。

陳政深：3033溢價與發行商無關

另外，發行商或者莊家的「往績」，即是過去發行商推出的產品表現，又或者莊家出手維持基金價格的操作，都是其中一個參考因素。但陳政深明言，這些只能夠「憑記憶」和「印象判斷」。

至於近期南方科技指數ETF（3033）首日掛牌早段，便有出現大幅溢價水平。3033的初始發行價是7.5元，當日由於競價時段（AO）已在20元成交約59萬個單位，導致當日開市報20元，較NAV高出1.67倍，隨後已急回至NAV水平。如上文所述，ETF有別於上市公司的股票，ETF市價往往與貼近NAV，有別於股票價格有大幅溢價或折讓。

陳政深認為事件令3033「印象麻麻」，他認為雖然實際上與發行商南方東英或者莊家無關，但事實上將ETF透過IPO預先認購，的確會讓投資者有空間在AO時段隨意定價，而莊家亦沒有責任在AO時段出手維持接近NAV的價格。

事件的「啟示」是，ETF 的價格不能偏離NAV 許多，陳政深坦言，以超高溢價買入ETF的散戶固然有責任，「不可能用20元買入價值7.5元的東西，除非你真係相信20蚊買入後，會升到24蚊！」另外，他認為監管機構有空間檢討ETF上市有沒有需要設下競價時段，因為當中莊家沒有責任維持接近NAV的價格。