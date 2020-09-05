科技戰燒到中芯？　傳美或將其列入貿易黑名單　溫傑授追揸沽策略

美國對華「科技牌」下一張恐打到中芯國際（0981）！據路透報道，一名美國國防部官員表示，特朗普府正考慮是否將中國最大的晶片製造商中芯國際列入貿易黑名單。

美國國防部發言人稱，國防部正與其他單位一起討論，以決定是否採動行動，對付中芯國際。倘中芯被列入黑名單，意味美國供應商在出貨給中芯前，必須取得特別許可。

中芯國際為內地規模最大、技術最先進的集成電路製造企業，業務本來受專美對華打「科技牌」，上半年營收和淨利潤均創歷史新高，實現營收18.43億美元，按年增長26.3%；淨利潤2.02億美元，按年大漲556%。

中芯早前亦打算從荷蘭購入一台大型光刻機，但最終因美方施壓下，無法交付。（路透社）

倘美對中芯出招 並不意外

消息來得突然，但光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，這並不是一個意料之外的事。他解釋，其實7月份市場報道已談論美國繼制裁華為和中興通訊﹙0763﹚之後，下一個目標可能是中芯，而在中芯回到A股市場時，其招股書的文件中也提過，其中一個風險是美國有關方面的制裁。

另外，中芯早前亦打算從荷蘭購入一台大型光刻機，但最終因美方施壓下，無法交付，溫傑表示，事件反映到在訂購某些器材上，中芯已經遇到某些困難，在缺乏光刻機的情況下是無法造到七納米或以下的晶片。

就已曝光的市場消息來看，溫傑形容「都幾辣」，「依家唔係講緊中芯出口美國，係講緊人哋供貨畀中芯。被列入貿易黑名單後，基本上如果你要供貨畀中芯，都要攞到商務部嘅批准，呢個係辣嘅！」但溫傑認為，現時始終只是一些市場消息，未正式作準，之前某些的制裁措施都是「雷聲大雨點小」，所以目前又未需要太過擔心，加上制裁除了影響到中芯，還會影響到本身美國供貨給中芯的企業，溫傑笑言這是一招「七傷拳」。

早在中芯回到A股市場時，中芯在招股書的文件中，在其中一個風險披露裏面曾提過美國有關方面的制裁。（視覺中國）

溫傑︰無貨者暫勿沾手中芯

問及最新消息對中芯股價的衝擊，他估計會有頗大的影響性。第一，中芯本身已經累積了很大的升幅，由於部份股東正在配股，令其表現相當之差，周五﹙11日﹚收市跌至23.65元，失守25元的關鍵位，加上市場已對科技股開始出現擔心，再有路透的新消息，所以中芯周一股價的負面影響都會幾大，「我希望守得住22蚊！」

有持貨的投資者，溫傑表示須視乎他們買入價是多少，如果是在低位如15元買入，要選擇適合的時間鎖定利潤，但未必要在周一離場，「周一的情況應該會『人踩人 』，料有大幅度的下跌。」至於高位入貨者，情況則較難操作，溫傑透露，最近曾有投資者向他表示於38元的高位買了中芯，他以此為例指，在如此高位入市，就算沒有路透這個消息，其實早就應該要止蝕，「以周五收市價來看，已經跌超過約$15，損失近三分一！如果短線有少少低位反彈嘅話，都要搵個機會走，看看可不可以在跌幅收窄的時間離場。」

中芯周五﹙11日﹚收市跌至23.65元，失守25元的關鍵位，加上市場已對科技股開始出現擔心，再有路透的新消息，所以中芯周一股價的負面影響都會幾大。（羅君豪攝）

至於手上無貨的投資者，溫傑明言「咁就梗係唔搞住啦！」他並稱因為中芯現時成為了美國的焦點，而在制裁政策上的風險會令後市不太明朗，若純粹用技術走勢去分析，中芯跌穿了25元的情況，其實已反映走勢現弱。「要等等今次制裁消息明朗化後，又或者在技術圖表裏『搵到個底』，先至去做一個部署。」