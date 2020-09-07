分析師用一個數看Telsa　稱是華爾街最危險股票　股價只值50美元

全球各國的汽車品牌都在全力開啟電動化轉型，勢必會給特斯拉帶來衝擊。雖然2020年迄今特斯拉﹙Tesla﹚股價累計上漲了400%，但一位投資研究員正在對這隻股票敲響警鐘。

據外媒報道，投資研究公司New Constructs首席執行官 David Trainer 表示，特斯拉可能是華爾街最危險的股票，基本面不支持如此高的股價和估值，直言如根據特斯拉汽車的平均售價計算，其股價應該意味著40%到110%的市場份額。 David Trainer 又稱，Tesla股價只值50美元，較該股上周五收報418.32美元大幅折讓。

Trainer表示：「無論你想為特斯拉所做的事情描繪出什麼最好的場景——無論他們是否將在未來10年內生產3,000萬輛汽車，進入保險業務，並擁有與豐田同樣高的利潤率——即使你確實相信這一切都將成真，目前的股價仍然意味著比這更大的利潤率。」

2019年12月，一輛完成交付的特斯拉Model 3駛出工廠車間。（新華社）

Trainer指出，根據特斯拉汽車的平均售價計算，其股價應該意味著40%到110%的市場份額。而按目前5.7萬美元的平均售價計算，2030年銷量要達到1,090萬輛，才能實現42%的市場份額。他說，「特斯拉目前的預期市盈率高達159倍。我們認為這是一個大的、有史以來最大的，就要塌落的紙牌屋之一。」

根據《財富》雜誌的一項分析，特斯拉要想證明自己的高估值是合理的，就需要在2030年之前實現2,040億美元的年收入，也就是賣出350萬輛電動汽車，每輛售價5.8萬美元。2019年，該公司報吿收入為246億美元，還沒有盈利。

而根據英國老牌汽車數據調研機構JATO Dynamics發佈的最新數據顯示，特斯拉在歐洲的7月新車註冊量僅為1,050輛，按年大跌76%。其中一大原因就是，大眾、奔馳、寶馬、奧迪、雷諾等歐洲老牌車企也都開啟了電動化轉型。

就中國市場而言，雖然在電動汽車領域，特斯拉佔有較大的市場份額，但是中國本土汽車品牌——比亞迪、蔚來、小鵬汽車等也在專注電動汽車的研發和生產。這勢必會衝擊特斯拉的市場份額。