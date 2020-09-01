特斯拉上海超級工廠發布新影片　八機器人同產一輛Model 3

特斯拉（Tesla）近日發布一段48秒的影片，用縮時攝影讓人一窺特斯拉在上海的超級工廠是如何用大型機械手臂生產出一輛輛的Model 3。

一窺特斯拉在上海的超級工廠的生產線（點圖放大）：

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特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾預告，品牌產線將全面採用名為「Alien Dreadnought」（外星人無畏號戰艦）的自動化組裝設施。影片畫面顯示出，這座超級工廠並非是馬斯克所描述般是完全自動化的生產線，不過在生產的某些環節，可看到多達八座機器手臂在一輛Model 3上同時作業。

特斯拉（Tesla）在上海的超級工廠是國內最早復工的車企之一（點圖放大）：

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馬斯克多年前在加州Fremont廠介紹Model 3車輛生產時就曾強調，Model 3產線的第一個版本只是「外星人無畏號戰艦」的0.5版，但產線將更加朝自動化邁進，他希望在數年內能看到第3版的產線。馬斯克說，到了第3版的產線，產線本身不可以有人，否則會拖累速度，因此人類員工將只會進行機械的維護、升級與處理故障。

特斯拉全球副總裁陶琳5月受訪時曾表示，上海工廠到第2季末將能年產20萬輛車。

（綜合報道）