零售生意大跌　謝邱安儀： 業界捱唔住｜財經加零一．足本重溫

疫情打擊下，零售業陷入冰封狀態，情況甚至比沙士時期更惡劣，除了要面對生意額暴跌，更要面對龐大的租金壓力，又有多少業主願意與租客「同舟共濟」?

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時播出。今日（8日）嘉賓是香港零售管理協會主席謝邱安儀。她將與主持人鄧蕙琳及許世豪，講解零售業界的苦況。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

謝邱安儀表示，零售業界自去年社會運動已經受到一定衝擊，加上今年遭受疫情打擊，可謂雪上加霜。她指目前而最困擾業界是租金問題，在缺乏生意的情況下，高昂的租金令零售商的營運成本大大增加，百上加斤。

她指出，在疫情初期的時候，有不少業主和地產商都以高調姿態表示願意減租，可惜好景不常，此情況只維持了大概兩個月。去到疫情中後期的時候，有不少業主都開始退縮，不願意再向租戶減租，甚至逼迫商戶要續約才願意提供租金紓緩。

她又指，有不少零售商已經「捱唔住」，出現拖租欠租等情況，但業主仍然向租戶發律師信追討租金，不少租戶要承受被起訴的壓力，情況屢見不鮮。

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