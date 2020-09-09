Tesla再暴跌　單日損失800億美元市值　超通用和福特市值總和

9月8日，電動汽車製造商特斯拉公司﹙Tesla)暴跌，是有記錄以來最糟糕的單日跌幅，市值萎縮大約800億美元，至3,077億美元，超過了兩大老牌汽車製造巨頭通用汽車公司和福特汽車公司的市值總和。

特斯拉股價迎來有史以來最大單日百分比跌幅，截至美股8日收盤，特斯拉狂瀉21.06%，報330.21美元。特斯拉創始人馬斯克（Elon Musk）在社交平台Twitter上表示：「戰爭就是戰爭。」

特斯拉9月8日的暴跌創歷史最大單日跌幅。（新華社）

特斯拉市值之所以出現如此大幅度的下滑，在很大程度上或歸因於這隻股票被標準普爾500指數意外地拒之門外。

此前，華爾街分析師和投資者普遍預計，特斯拉將被納入標普500指數。原因在於該公司連續四個季度實現盈利，這是加入標普500指數的主要要求之一。一些市場觀察人士認為，可能被納入標普500指數是特斯拉股價在近幾周大幅上漲的主要原因之一。

然而，標準普爾道瓊斯指數公司意外宣佈，標普500指數將增加三家公司，分別是生物製藥科技公司Catalent、手工藝品銷售平臺Etsy和半導體設備製造商泰瑞達，特斯拉並不在列。

NORD/LB的分析師弗蘭克·施沃佩（FrankSchwope）表示，一方面，特斯拉股價暴跌是因為未被納入標普500指數；另一方面，該公司估值下滑也是一種常態化。