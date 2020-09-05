美媒：SoftBank軟銀傳購大額科企期權　或是導致美股波動原因

美國科投股本周先升後跌，有市場人士認為這可能與大型科投股的大量認購期權有關。美媒9月4日引述知情人士稱，這些交易背後其中一個投資者是日本軟銀（SoftBank）。

內文引述投資者及分析師表示，包括軟銀在內的交易推動科技股升勢，而科技股的規模則推動市場進更廣泛地走高。

《華爾街日報》4日引消息人士稱，軟銀買入約40億美元的科技公司期權，衍生約500億美元的曝險。買入這些期權的目的是為在股市升到一定水平時鎖定收益。

《華爾街日報》4日稱軟銀在向監管機構呈交的文件中指出，它已買入40億美元的亞瑪遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Netflix，外加電動車生產商特斯拉（Tesla）的股份。惟當中沒提及的，是過去1個月公司購入的那些科企期權。

軟銀購入與其手上股票掛鉤的認購期權，此舉會推高交易量、引發交易狂潮，軟銀因此被稱為「納指巨鯨」。

盛寶銀行股票策略主管加恩里（Peter Garnry）接受《華爾街日報》訪問表示，市場波動性增加，或是受一些大型科技股的大量認購期權交易增加所影響。美國Bleakley Advisory Group首席投資總監博克瓦爾（Peter Boockvar）說，現在的問題是軟銀有否出售這些倉位。

軟銀發言人拒絕回應《華爾街日報》9月4日的報道。