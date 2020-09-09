【投資攻略】股油金匯大拆局　科技股玩完未？　聽下專家點講！

美股連續三日下跌，科技股成為沽貨重災區，納指由上周高位12074點，跌至上日收報10847點，三日累挫10.2%，另一邊廂，國際油價上日急挫7.6%，視為避險資產的美元和金價則見上揚，「股油金匯」同時振盪，後市應該如何部署？

巨型科技股成提款機

美巨型科技股今年獨領風騷，但近日成為跌市的提款機，蘋果在8月19日市值突破2萬億美元後，過去三個交易日下跌約3,250億美元。至於微軟市值下跌2,190億美元，亞馬遜下跌1,910億美元，谷歌母公司Alphabet下跌1,350億美元。

最誇張是今年熱炒的特斯拉﹙Tesla)，單計周二便暴跌21%，創歷史單日最大跌幅，過去3日市值累跌1,090億美元。單計這五股，過去3日市值已蒸發近萬億美元。

新債王：散戶活動非常可怕

科技股爆炒，部分原因或是散戶蜂擁入市。在疫情期間，美國互聯網股票交易平台Robinhood迅速上位，憑「零佣金」深受年輕一輩追捧，今年以來新註冊散戶投資者逾300萬名，可見市場炒風極為熾熱，尤其是早前拆細股份的蘋果和特斯拉，由於新聞覆蓋面大，更加是散戶至愛。

有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）便表示，今年散户大規模購買狂潮，對股市來説是個不祥之兆，形容散戶的活動「非常可怕」。

美國互聯網股票交易平台Robinhood大受歡迎，其以「investing for everyone」為宣傳口號。（官網截圖）

油價狂挫7% 避險美元抽升

令市場更添隱憂的是，油金匯同時波動。紐約10月期油上日收報每桶36.76美元，大跌7.6%，創6月以來收市新低；布蘭特11月期油收報每桶39.78美元，跌5.3%。

被視為避險資產的美元，一度升至4星期高位，而美元上升理應利淡金市，但國際金價上日仍然造好，5日來首度上揚，紐約12期金升0.5%，每盎斯報1,943.2美元。

溫灼培：油價40元徘徊 美元弱勢難變

油金匯同時波動，恒生銀行首席市場策略員溫灼培指，石油需求不振，油價近月一直在40元樓上，很大程度靠油組和非油組產油國大幅度減產，支撐油價，尤其油組國主要靠石油支撐經濟，油價下跌對油組國家不利，油價太高則會「放生」美國頁岩油（產油成本約30至40美元），故料油價會控制在40美元附近橫行，即不會再大幅下挫。

對於傳統避險資產黃金和美元的上揚，溫灼培則認為與避險情緒無關，美元上升，主要因歐元兌美元由1.08升至1.2水平，短短2個月累升一成至2年來高位，呈超買狀況，需要調整，促使美元短暫反彈，但認為美元長線弱勢難改變。至於金價，他指只有一個原因令金價上揚，即全球第一大貨幣美元的地位受到動搖，料中國推出電子化人民幣後，將蠶食美元在國際儲備貨幣上份額，推升金價。

科網小股災，小米集團（1810）自高位累跌18%，為「ATMXJ」之最。（資料圖片）

郭家耀：不排除科技股進一步回調

港股受累外圍下挫，首當其衝是巨型科網代表「ATMXJ」。截至周三，小米（1810）從高位累跌18%、美團（3690）累跌17.1%、騰訊（0700）累跌10.6%、京東（9618）累跌12.3%，阿里巴巴（9988）累跌9.9%。

正榮金融業務部副總裁郭家耀指出，對美和港科網股出現調整不太意外，納指自3月低位累升近6000點，至8月升勢更為急勁，出現擁擠交易，當特斯拉不獲納入標指和早前宣布配股，令市場有藉口拋售，已經大幅獲利的投資者亦不介意先行沽出，引發雪球效應，他指暫時未見沽壓有停止，不排除有進一步回調空間。

留低的投資者「更有實力」

不過，他說科技股在「洗牌」之後，願意留低的投資者更有實力，肯以長線目光看待基本面發展，如港股今早已「Hold得唔錯」，在早段拋售後喘定。他指，不認為急跌後，納指和科技板塊便會一蹶不振，「科技股好多時無數計，無資產，純靠盤生意，經常大起大落，一啲唔太有實力嘅投資者比較難就，機構投資者就習慣咗，未至於太恐慌」。

對於後市應否部署更多舊經濟股，他指近期債息略回升，令金融股回暖，若持倉太多新經濟股，增持部分金融股未嘗不可，但就不要因短期走勢，完全逆轉新舊經濟比重，否則在科技股恢復升浪時便享受不到。