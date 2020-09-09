關係不如昔　上月澳洲對華出口大減26%

中國與澳洲公布的貿易數據證實兩國貿易放緩。據中國海關公布的數據顯示，8月澳洲對華產品出口下降了26％以上，使得2020年前8個月對華出口總額按年下降了7.5％，降至757億美元。

數據顯示，中國8月從澳洲的進口按年下降26.2%，至88.1億美元。

據《澳洲人報》9月7日報道，澳洲統計局的數據則顯示，澳洲7月份對中國的商品出口按年下降16％，其中鐵礦石和煤炭的出口有所下降。

這扭轉了2020年3月至6月對華出口的四個月的強勁增長。

中國官方的數據顯示，7月從澳洲的進口僅下降7.2%，這可能反映了兩國數據在時間上的滯後以及匯率的變動。

來自澳洲和中國的7月和8月數字的下跌，表明了短期的貿易下滑。

這些數字不包括澳洲對中國的服務貿易，由於旅行限制阻礙了中國遊客和學生的到來，澳洲對中國的服務出口受到嚴重打擊。

因澳洲呼籲對新冠病毒（SARS-CoV-2）源頭展開調查，兩國之間的關係日益緊張。

5月份，中國宣布對自澳洲進口的大麥加徵約80%的關税，隨後又宣布對進口自澳洲的葡萄酒進行反傾銷調查。

9月9日，中方披露，澳洲安全情報人員曾於6月對3家中國駐澳媒體的4名記者進行了突擊搜查，並扣押工作電腦、手機等物品。

在未找到有效解決方法前，兩國之間的緊張局面將直接體現在貿易數據上。

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