澳安全機構搜查中國記者住所　外交部：暴露澳方新聞自由的虛偽性

《環球時報》9月8日報道，澳洲情報人員曾突擊搜查中國駐澳洲媒體記者的住所，又沒收他們的手機及電腦。 中國外交部在9日記者會上證實，澳洲方面曾對新華社，中央廣播電視總台和中國新聞社駐澳洲4名記者進行突擊搜查和詢問。外交部指，澳洲政府嚴重干擾中國媒體在澳正常報道活動，粗暴侵犯中國駐澳記者正當採訪權利，中方要求澳方「立即停止野蠻無理行徑」。

在9月9日的中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅表示，6月下旬，澳洲安全情報機構以可能違反澳洲「反外國干涉法」為由，對新華社，中央廣播電視總台和中國新聞社駐澳洲4名記者進行突擊搜查和詢問，扣押了工作電腦、手機，甚至還包括記者的孩子用的兒童平板電腦和電子玩具等物品。

此事涉及3家中國駐澳媒體，趙立堅指澳洲方面尚未給出理由。（Reuters）

趙立堅稱，「澳方迄今未就搜查我記者給出合理解釋，仍未向我記者歸還全部被扣押物品。」

他還強調，中國媒體駐澳記者嚴格遵守當地法律法規，秉持客觀公正原則進行採訪報道，對促進兩國人民相互了解和友好往來做了大量工作。

趙立堅稱，澳洲政府所作所為，嚴重干擾中國媒體在澳正常報道活動，粗暴侵犯中國駐澳記者正當採訪權利，對記者及其家人的身心健康造成嚴重損害，充分暴露了澳方標榜的新聞自由和所謂尊重並保護人權的虛偽性，他們的行動也完全不具建設性。

趙立堅表示，中方已就此多次向澳方提出嚴重交涉。「我們要求澳方立即停止野蠻無理行徑，停止以任何藉口對在澳中方人員騷擾打壓，確保中國公民安全和合法權益，不要再做任何干擾兩國人交流的事情。」

此前，《環球時報》報道稱，澳情報人員除對中國記者長時間盤問外，還要求他們不得對外報道搜查情況。同日，中國官方通訊社新華社刊登國際問題觀察員嚴林的文章，文中稱澳方是在6月26日搜查中國記者的住所，此外澳方還搜查了澳議員莫斯爾曼（Shaoquett Moselmane）的住所和辦公室，理由是莫斯爾曼曾多次公開稱讚中國的抗疫成就，又批評澳對華政策，因此遭澳方懷疑是中國代理人。