福祿控股（2101）今截孖展料超購逾500倍　專家指首日可升三成

福祿控股（2101）今日孖展最後衝刺，綜合多家券商數據顯示，福祿控股暫錄得340億元孖展，相當於超額認購約380倍；其中耀才借出92億元、輝立借出90億元，信誠借出35億元、富途26億元、大華繼顯借出22億元、華盛借出12億元等。

料首日升三成

信誠證券聯席董事張智威表示，即使過去數日淡市，新股氣氛繼續良好，即使百勝中國（9987）跌穿招股價，無阻投資者認購情緒，預計福祿控股最終能超購500倍以上，暗盤和首日升幅料達30%。

他說，福祿業務主要與線上網絡產品有關，「例如騰訊﹙0700﹚做遊戲，佢就賣點數卡」，但要留意福祿有一年盈利出現倒退，且另一新股樂享互動（6988）今起招股，投資者需要考慮如何部署抽新資金。

招股價6.9元至8.9元 引李家傑作基投

福祿計劃發售1億股，集資最多8.9億元，招股價介乎6.9元至8.9元，一手500股，入場費4495元，今午截孖展，明日截止招股，預計9月18日掛牌，獨家保薦人為招銀。

公司引入多名基石投資者，包括中投中財（CICFH Entertainment Opportunity SPC）認購6,200萬元、恒基地產 （0012）主席李家傑旗下全資擁有的投資公司Successful Lotus認購約4,650萬元、武漢光谷產業投資公司認購3,364萬元、武漢百捷集團百度推廣服務認購約2,325萬元、完美世界認購100萬美元（約775萬港元），合共認購超過20%份額。