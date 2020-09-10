積金局：強積金趨勢「跌咗 往往都可以收回失地」

新冠肺炎疫情爆發，對香港經濟及資產市場均帶來衝擊，強積金賬戶持有人難免受影響。不過積金局卻派發定心丸，指出就算強積金賬戶出現跌幅，亦無需擔心，總可以收復失地。

在今日（10日）積金局招開記者會時，被問到今年上半年因「新冠肺炎」全球大流行影響下，對強積金長遠有何看法時，積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，現時手上仍未有今年最新的數據，據過往經驗，香港先後經歷沙士、金融風暴和金融海潚，強積金推行的18、19年中，有12年是處於上升的狀況，6年呈下跌的情形，以2008年為例，當年跌30多%，但2009年時回復升幅，反映就算「跌咗，但往往都可以收回失地」。鄭恩賜再補充，從以往數據顯示，強積金的資金池是一直擴大的，強積金制度總資產截至7月底突破了1萬億元就是個例子。

從以往數據顯示，強積金的資金池是一直擴大的，強積金制度總資產截至7月底突破了1萬億就是個例子。（韋穎芝攝）

另外，就新工具的推出，鄭恩賜指積金局望透過不同工具去增加強積金透明度，促進市場競爭，從而下調收費空間。統一計劃說明書、在網頁新增各種快捷鍵、加插圖表等，都是幫助「打工仔」更方便去閱讀和了解自己的強積金報表的情況，希望大家善用。

積金局結尾時再次呼籲大眾，強積金是長線投資，選擇基金前要先了解個人承受風險的能力和投資目標，作出適合的投資配置。強積金是需要不斷累積，並透過複息效應產生理想投資回報，應付退休基本需要。所以希望大眾能好好善用「三步曲」中的工具，「唔好擺喺到唔理」，要積極管理強積金。