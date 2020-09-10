樂享互動（6988）抽唔抽？孖展首日超購430倍　最終水位視乎...

9成收入來自騰訊（0700）旗下微信，有「微信概念股」之稱的樂享互動（6988）本周四（10日）起招股，綜合多家券商數據，單是首日已經合共借出752.3億元孖展，相當於超額認購430倍，該股將於9月23日上市。

信誠證券聯席董事張智威表示，樂享互動首日超購即以百倍計，預計最終或可超購逾千倍，他認為這股比福祿控股（2101）更優質，其收入和盈利高速增長，業務穩定，或需150手才穩中一手。

獨立股評人岑智勇則指，樂享互動的招股價範圍2.14至3.21元相當闊，反映公司或信心不足，給予較多緩衝，而公司有形資產為0.71元至0.97元，相當於約3倍PB，估值不算低，且科網股近期回吐，難講暗盤和上市首日的表現，最終水位可能要視乎招股定價。

下周二定價 入場費3,242.3元

樂享互動集資最多17.45億元，招股價介乎2.14元至3.21元，每手1,000股，入場費3,242.3元，將於下周二（15日）定價，預期於9月23日上市。

公司集資所得60%將用於短視頻自媒體變現業務、19.8%用於加強公司的效果類自媒體營銷服務的能力、約10.2%撥付公司的國際性擴展及10%用於營運資金及一般企業用途。