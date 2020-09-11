華為手機份額或將大降　三星蘋果增加出貨

消息稱，由於元器件的「斷供」以及谷歌移動服務（GMS）缺失，中國華為的手機全球份額在未來尤其是2021年面臨較大的下行壓力。

《Digitimes》報道稱，華為「丟掉」的份額將被三星和蘋果瓜分，當然在歐洲市場中，國產手機廠商小米、OPPO等也都會獲得不錯的機會。

在美國禁芯令下，華為手機銷量受損嚴重。（新華社）

《硅谷分析師》報道，不過在中國市場，華為手機可能會繼續相對穩當，目前他們在中國區的市場份額接近50%，蘋果10%左右，而三星只有1%。

按照產業鏈的預計，華為禁令時間，可以讓蘋果和三星2021年出貨量，相比2020年至少多增加15%以上。

此前消息稱，華為計劃在2021年生產約5,000萬台智能手機，這將比該公司2020年的預期出貨量下降74%。

華為在2019年出貨了2.4億部智能手機，預計2020年的出貨量為1.9億部。2021年的目標分別相當於這些出貨量的21%和26%。

華為的競爭對手如三星、蘋果可能會從這一最新進展中受益，特別是在中國和歐洲等市場。

值得注意的，市場調研機構Canalys近日發佈的一份歐洲市場第二季度智能手機監測報吿顯示，小米在歐洲市場的份額已經超越華為，成為歐洲市場第三大手機品牌。

從數據上來看，小米以17%的市場份額排名第三，前兩位分別是三星和蘋果。