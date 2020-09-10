【華為鴻蒙2.0系統】在美國制裁的陰影底下，華為仍然未有放棄未來的新產品研發，在今日（9 月 10 日）就在中國內地召開了一年一度的開發者大會，並在會上宣布自家的鴻蒙 OS 正式推出 2.0 版本、亦即是 Harmony OS 2.0。

Harmony OS、鴻蒙 2.0 推出的消息由華為 CEO 余承東親自發表（圖 華為）

作去年同日，華為發表了旗下的自家作業系統 － 鴻蒙 HarmonyOS，作為應對美國制裁的措施之一；然而一年過去，到目前為止使用鴻蒙系統的產品也只有一部名不經傳的 Honor 智能電視。

華為方面今次發表鴻蒙 2.0，實機示範依然欠奉，但就帶來大量數據，指鴻蒙系統將更加安全、更多功能，至於是甚麼功能？華為在其後發表自家手機介面 EMUI 11 的前後有預告過部份 👇👇👇

鴻蒙何時用得？手機最快要等到 2021 年

華為今次在公布鴻蒙 2.0 的同時，也宣布華為在未來會將鴻蒙的系統完全開源，未來開發者將可以從官方免費獲得鴻蒙系統的模擬器及開發工具，使中國以及世界各地的開發者可以有框架開發出不同的應用、甚至生產硬件。

但最多人關心的問題，仍然是消費者何時才能用到鴻蒙系統？華為 CEO 余承東就表示，華為手機最快於明年 2021 年全面支援鴻蒙 2.0，而供手機用的測試版本亦將在今年 12 月提供予開發者。

EMUI 11 的 Beta 版本由 9 月10日起就會供應予最新的 P40、Mate 30 等機種安裝，然而留意這個版本系統依然是建基在 AOSP 開源版的 Google Android 之上，華為方面指這批可以安裝 EMUI 11 的機種，在下年度亦會優先獲得試用鴻蒙系統的機會（圖 華為）

換言之，要看見華為推出的鴻蒙系統手機，至少都要等到明年的 P50 發表時候，但在連處理器生產都顯得舉步維艱的當下，華為是否有足夠動力維持手機製造？則是另一值得探討的議題。

Google Android禁令大限將至、華為手機點算好？

在鴻蒙來到之前，美國對於華為下的連番禁令將會首先來到，究竟現在已經售賣中的華為手機有何影響？以下就為大家歸納了 8 項用家或者想知的問題：

👇👇👇 華為手機的現在與未來 8 個 Q&A 👇👇👇

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