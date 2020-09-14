永明雷志海教強積金「水塘理論」：跌市可吸平貨｜財經加零一

近年不少「打工仔」擔心退休後生活質素下降，雖然每月都要供強積金，為退休生活未雨綢繆，但很多人都質疑回報率不理想、行政費高等，與希望市民享有退休保障的原意背道而馳，更戲稱強積金為「強姦金」。

不過同樣有人通過投資操作，為自己的強積金戶口，累積過百萬元的供款，今日（14日）《香港01》財經節目「財經加零一」，就請來永明資產管理首席投資策略師雷志海，解構當中的秘訣。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

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雷志海於節目中表示，自已對強積金投資有一套「水塘」投資理論。他用水塘比喻整個市場周期，大市低谷位置就是「水塘底部」，當大市回升至早前跌浪開始的位置，手上持倉便水漲船高，「若真想儲個水塘，如果恒指在底部淆多一段時間，你就更開心，因為可以吸納到到大量平貨。當你去到上升周期末的位置再回顧返，早前低位入的平貨因價格回升而有大量利潤。」

另外，他於節目中亦大談自己的持倉，以及如何操作及分配自己的強積金資產。

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