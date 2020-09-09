年輕人難上流？　陳易希：呢一代競爭較大｜財經加零一．足本重溫

「新冠肺炎」疫情下，年初香港缺乏口罩，不少企業都引入口罩生產線，希望於短時間內增加口罩供應。「星之子」陳易希更研發出可重用口罩及口罩袋，口罩袋內置紫外光，可即時殺滅口罩表面的細菌。

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時播出。今日（8日）嘉賓是「星之子」陳易希。他將與《香港01》財經組採訪主任黃捷，以及主持人鄧蕙琳，講解口罩的發明經過，以及他由一位發明家，逐漸走向企業家的經過。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

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有「星之子」之稱的陳易希，年紀輕輕已經成名，成為發明家，近年更創業，希望通過蚊碼科技，如手機應用程式，以及雲端技術，去協助企業升級轉型。

陳易希表示，自己創業已約9年，「年輕」對管理企業沒有太大的阻礙，遇上問題時會與同事一齊討論，得出解決方案，最重要是達到更好效果，而不會用「一鎚定音」的方式去處理，「我地啲culture都唔係壓住下屬。」

提到自己當年會考成績不好，但同時獲科大破格錄取，坊間對他有不少負評，他笑言「自己都有啲認同，不會放在心上。」但坦言有一定的壓力，「有壓力係度，唔可以衰。」

年輕人「上車」困難，陳易希笑言，自己都擔心「買唔到樓」，因為置業後努力工作，每日工作夜深，加上人手不足，好多時自己都要落手去做，「儲多啲資源買樓，買樓都當投資，做生意一種避險，如果買完繼續升，就有錢賺；租出去的話亦有人幫你供，可以運用一啲資金，等自己有被動收入。」