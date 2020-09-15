人民幣強勢　在岸及離岸均升破6.8關

人民幣處於蛋勢，中間價高開139點，離岸人民幣兑美元收復6.8關口，為2019年5月以來首次。

人民幣中間價上調139點，報6.822，上一交易日中間價報6.836。

在岸價曾高見6.7895，最新報6.7919，升186點，離岸價高見6.7859，最新報6.7897，升187點。每百港元兌人民幣最新報87.65。

中銀國際料人民幣維持雙向波動

《中國證券報》引述中國投行中銀國際證券總裁助理兼首席經濟學家徐高表示，人民幣匯率在未來應該會維持偏強的雙向波動格局。美國可能會壓低美元匯率刺激出口，但不會主動放棄「美元霸權」。

徐高稱，目前還不能說人民幣已進入長期升值通道。令人民幣走強和走弱的因素仍同時存在，人民幣兑美元匯率應會呈震盪趨勢。

《新浪網》報道，9月15日至16日，美聯儲將舉行為期兩天的貨幣政策會議。機構預計，美聯儲將釋放長期維持低利率政策以支撐經濟的信號，然而此次會議難以推出更具實質性的利好，美股波動走勢或持續。隨着弱美元趨勢的確立，新興市場流動性將保持相對充裕，中國等基本面良好的市場將更受資金青睞。

瑞銀（UBS Group AG）報吿預計，美國2023年的利率中位數將為零。美聯儲可能會在未來幾個月宣布更多貨幣刺激政策，這些政策的規模和範圍都是史無前例的。