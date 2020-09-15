明源雲（0909）抽唔抽？　首日孖展超購逾87倍　專家料暗盤升3成

新股熱潮再殺到，內房企業資源計劃及SaaS「明星股」明源雲（0909）正在招股，周五（18日）截飛，招股價介乎15元至16.5元，一手1,000股，入場費16,666.3元，預計9月25日上市。其基石投資者陣容星級，包括高瓴資本、新加坡主權基金、紅杉資本等，投資者抽唔抽好？

截至下午6時半，據券商數據，踏入首日招股的明源雲，孖展已錄至少481億元，超購逾87倍，其中輝立借出孖展155億元，耀才借出110億元，大華繼顯借出65億元，富途借出53億元，信誠借出70億元，凱基借出30億元，利弗摩爾借出27億元，第一上海借出26億元，華盛借出10億元。

聶Sir：料暗盤可升兩至三成

華盛資本證券分析師聶振邦指，樂享互動（6988）及福祿控股（2101）日前凍資約千億，鎖定市場較多資金，影響明源雲的銷情，但基於明源雲的業務模式吸引，盈利增長高速，料最終能超購逾百倍，有機會在暗盤和首日升兩至三成。

聶振邦說，內房是當炒板塊，配合明源雲的新經濟概念，業務模式吸引，加上公司增長速度快，如今年首季純利按年增85%至1,006萬元（人民幣．下同），但他亦提醒公司市盈率逾百倍，估值昂貴，有形資產淨值僅約3.23至3.52港元，對應PB近5倍，股價定位偏高。

他指穩陣起見，建議投資者以現金認購，若成功認購，可待暗盤階段市場氣氛亢奮，升幅約三成時沽出，若看好房地產SaaS前景才作長線持有。

明源雲產品一覽：

+ 4 + 4 + 4

淨利潤年複合增長78%

明源雲成立於2003年，專注為中國房地產開發商及房地產產業鏈其他參與者，提供企業級ERP解決方案及SaaS產品，幫助客戶實現從營銷、採購到成本管理、項目管理等數字化運營。

公司2017財年至2019財年總收益分別5.80億元、9.13億元及12.64億元（人民幣．下同），複合年增長率為47.7%；同期淨利潤分別為7,280.2萬元、1.63億元及2.32億元，複合年增長率為78.4%。

引高瓴、紅杉等6「明星」基投

明源雲引入6位明星級基石投資者，包括高瓴資本認購8,600萬美元、新加坡政府投資公司（GIC）認購5,000萬美元、中國結構調整基金認購5,000萬美元、紅杉資本認購3,000萬美元、貝萊德基金認購3,000萬美元及富達基金認購3,000萬美元。

招股文件指，集資所得資金的30%將用於未來1至5年內升級及增強現有SaaS產品的功能及特性；20%將用於未來1至5年內加強尖端技術。