羅正杰：李寧入股　助Bossini品牌創新｜財經加零一．足本重溫

經營零售品牌Bossini的堡獅龍﹙0592﹚大股東早前賣盤！由李寧家族控股的非凡中國﹙8032﹚，與堡獅龍原本的大股東羅家聖的姪子羅正杰合組財團，向現有大股東羅家聖收購其手持的66.6%堡獅龍股權，涉資4,662萬元。

不過，堡獅龍業績近年走下坡，多度見紅，今日（16日）《香港01》財經節目「財經加零一」，講請到羅氏第三代接班人、羅氏集團行政總裁羅正杰，親自回應買回祖業的因由；並討論這個本地老字號品牌，未來的發展方向。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

羅正杰表示，Bossini成立至今已有30年歷史，引入李寧是因為覺得該公司在創作方面做得不錯，相信李寧可以成為Bossini的「公司醫生」。即使在李寧入主後，Bossini仍是香港品牌，這是始終不會變。

他續道品牌未來發展會趨向全球化，「中國市場都係全球業務一部分，東南亞、美國同埋歐洲都會做。」因應人們傾向在家工作，他估計未來上班服裝的需求減少，運動服飾的需求就會增加。

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