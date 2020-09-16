特朗普﹕關注TikTok交易　稱自己為甲骨文董事長支持者

短片平台TikTok美國業務命運如何，成為近期市場人士關注焦點，其中美國科技企業甲骨文，會成為TikTok母公司字節跳動的技術合作夥伴。美國總統特朗普表示注對交易，並聽聞交易已接近達成協議；並形容自己是甲骨文董事長埃利森的支持者。

《霍士新聞》則報道，美國政府在當地時間周二黃昏或周三早上，決定是否批准甲骨文成為TikTok可信賴技術夥件的建議。

報道進一步指出，美國財政部旗下外國投資委員會（CFIUS）代表，在周二會與字節跳動主管會面，以確定甲骨文可以符合保護國家安全的標準。

擬與字節跳動成立合資公司

消息人士指出，甲骨文提議與一批美國投資者，與字節跳動一同成為美國合資企業，並與字節跳動簽訂TikTok專營協議，負責日後TikTok全球業務管理工作，包將數據儲存在甲骨文的雲端平台，而字節跳動則保留TikTok平台擁有權。

不過有部份美國官員有不同想法，認為要完全將字節跳動撇除在TikTok美國業務之外；而財長姆努欽為首的官員傾向接納有關建議，擔心禁制TikTok將影響特朗普選情。消息人士指出，甲骨文對建議獲美國政府首肯的信心愈來愈大。

報道指出，甲骨文及白宮均拒絕評論。