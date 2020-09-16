阿里美團中芯高收　領科技指數跑贏恒指

聯儲局舉行一連兩日政策會議，投資者預期將維持寬鬆貨幣政策，道指隔晚升2點，收市報27995點。科技股升勢較好，納指升133點，收市報11190點。標指升17點，報3401點。

【16:13】恒指低收 成交逾千億元

恒指收市報24725點，跌7點；國指升16點，報9845點，恒生科技指數收市報7430點，升81點，成交額為1,029.9億元。

中芯（0981）升3.6%，收市報20.25元，阿里（9988）升2.1%，收市報273元，小米（1810）升1.8%，收市報22.75元，美團（3690）升1.9%，收市報248.2元，騰訊（0700）升0.9%，收市報534.5元，網易（9999）升2.5%，收市報149.7元。

資源股方面，宣布配股集資逾14億元的贛鋒鋰業（1772）升0.5%，收市報40.2元，洛鉬（3993）跌1.6%，收市報3.01元，江西銅（0358）跌2.4%，收市報9.59元。

內房股方面，潤地（1109）跌3.1%，收市報36.7元，碧桂園（2007）跌1.8%，收市報9.49元，配股集資富力（2777）升1.3%，收市報10.08元。

收租股方面，九倉置業（1997）升2.6%，收市報33.6元，領展（0823）升1.3%，收市報65.15元，希慎（0014）升0.6%，收市報24.6元。

【15:15】理文造紙勁升1成

紙業股上揚，玖紙（2689）升2.9%，最新報10.18元；理文造紙（2314）升1成，收市報5.39元。

【15:08】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3283點，跌11點或0.4%，深成收市報13011點，跌132點或1%，滬深300收市報4657點，跌31點或0.7%，創業板收市報2554點，跌40點或1.6%。

【15:04】台股高收曾收復13000點

亞太區股市高收，日股升20點或0.1%，收市報23475點，澳洲ASX 200收市報5956點，升61點或1%，台灣加權指數曾收復13000點，收市報12976點，升131點或1%，南韓KOSPI指數收市報2435點，跌7點或0.3%。

【12:03】恒指半日跌60點

恒指中午收市報24672點，跌60點；國指中午收市報9824點，跌4點，恒生科技指數中午收市報7416點，升67點，成交額為549.13億元。

騰訊（0700）升幅收窄至0.8%，報533.5元，比亞廸（1211）企99.65元，升2.4%。滙豐（0005）跌0.6%，報31.85元，創11年新低。

【10:54】滙控失守32元

滙豐控股失守32元，曾見31.85元，再創逾11年新低，現報31.9元，跌0.468%。

【10:19】人幣續上揚 中資航空股起飛

人民幣續強勢，對內地航空股帶來正面作用，東航（0670）升3.2.%，最新報3.83元，南航（1055）升2.5%，最新報4.96元，國航（0753）升2%，最新報6.01元。

【09:47】亞股上揚 台股彈逾百點

亞太區股市上揚，日股升19點，最新報23474點，澳洲ASX 200指數最新報5939點，升44點，台灣加權指數最新報12958點，升112點或0.9%，南韓KOSPI指數最新報2446點，升3點。

【09:43】富力贛鋒配股

近期不少企業宣布配股，其中富力（2777）宣布配股集資25億元，最新報10.12元，升1.7%，贛鋒（1772）配股集資逾14億元，最新報38.8元，跌3%。

至於日前宣布籌近40億元的恒大汽車（0708）升2.6%，最新報25.7元，遭副董事長林斌減持的小米（1810），最新報22.6元，升1%。

此外市場上再有另一隻紅底股，比亞迪（1211）創新高，高見101.1元，最新報100.9元，升3.7%。

【09:27】內地股市輕微低開

內地股市低開，上證報3293點，低開2點，深成低開19點，最新報13123點，滬深300最新報4683點，低開6點，創業板最新報2597點，高開2點。

【09:20】恒生指數高開91點

恒生指數升91點，開報24823點。國指高開45點，報9874點。騰訊（0700）升1.6%，報538元。阿里（9988）升0.9%，報269.8元。滙豐（0005）力守32元，花旗隔晚美股跌7%，料港股金融股受壓較大。

比亞廸昨破頂後，今高開1.9%，報99.15元，挑戰「紅底」。