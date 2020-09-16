新iPhone8年來首次缺席秋季發佈會　蘋果股價一度轉跌

蘋果公司在每年9月均會發布新款iPhone，並在之後7天至10天後發售，這已經是蘋果公司的一項「傳統」了。但2020年的特殊情況打亂了蘋果的進程。

蘋果召開2020年秋季線上發佈會，發佈新的Apple Watch和iPad，但未發佈新版iPhone。發佈會結束，蘋果盤中一度轉跌，此前最高漲逾2.5%，最終收盤微升0.16%。

在ApplePark舉行2020年秋季新品發佈會。蘋果相繼發佈了Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、iPad Air 4等一系列新品後，便在匆匆一小時左右結束。

新iPhone的缺席讓市場把關注的焦點轉再次向蘋果智能手錶。9月14日，據Strategy Analytics基於行業報吿和蘋果財報的數據，蘋果手錶銷量擊敗了整個瑞士手錶業。Apple Watch去年出貨量為3,070萬隻，而整個瑞士手錶業同期出貨量則為2,110萬隻。

在最新一個季度裏，蘋果智能手錶和AirPods耳機獲得成功的推動下，公司可穿戴設備和配件部門高歌猛進，營收增長144%，達到64.5億美元；平板電腦部門的營收增長45%，達到65.8億美元；而服務業務收入增長162%，達到132億美元。