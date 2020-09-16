虛擬銀行奇招盡出搶客　天星銀行活期存息達3.6厘　呢間1蚊可開戶

金管局去年3至5月共發出8個虛擬銀行牌照。至今已有5間虛銀開業，包括ZA Bank、天星銀行、WeLab Bank、livi bank及Mox Bank。

競爭對手眾多，又要與傳統銀行對撼，不少虛銀都使出「息誘」殺手鐧。《香港01》 今日就帶大家去盤點一下，虛銀已推出什麼優惠吸客！

ZA Bank︰3個月港元定存息達1.08%

ZA Bank是香港首間開業的虛擬銀行，目前推出的港元定存年利率由0.25%至1.08%不等，起存金額亦只需1元，十分吸睛！

該行同時提供美元和人民幣定期存款服務，當中以3個月港元定期年利率最高，有約1.08%。客戶亦可以選擇最少1個月存款期，港元定期年利率亦有0.25%。

若客戶有50萬港元或以下的本金做活期存款，可獲得1%的港元活期儲蓄年利率。但需要留意的是，若然本金多於50萬，港元活期儲蓄年利率反而較低，僅0.01%。

天星銀行︰9月7日起開戶可獲延長12個月3.6%利率優惠

作為第二間在香港開業的天星銀行，近日加強攻勢搶存款。

該行為今年9月7日起開戶的客戶延長3.6%港幣活期存款利率優惠期。由原來2021年6月10日的優惠期到期日，延長至開戶日起12個月。若客戶想提前結清定期存款並不需繳付額外費用。

客戶可選擇最低1,000元進行港元定期存款，銀行亦提供最低1星期的存款期供客戶選擇。

WeLab Bank︰定存小巴夠50人開車 年利率0.95%

匯立銀行WeLab Bank亦有推出另類定存計劃「GoSave」，以「存款小巴」為概念，小巴只要坐滿特定人數便會「開車」，目前只提供3個月定存期，定存利率以參加人數而定，鼓勵客戶可與朋友一起儲蓄，愈多人參加就愈高息。

截至9月16日，每50人便會開一部「定存小巴」，年利率為0.95%。若小巴只有20人，年利率為0.65%；若達30人，年利率0.75%。

livi bank︰50萬年賺2500蚊利息

虛擬銀行livi bank推出的「liviSave」，若客戶存入首50萬港元的存款，就可獲0.5%年利率。按這樣計算，一年後首50萬元的存款就可以淨賺2,500元利息，超岀50萬元後的餘額則可獲0.01%年利率。

該銀行為新客推出港幣100元即時開戶迎新獎賞，若現有客戶又推薦首十位親友成為livi客戶，每成功推薦一位，推薦人便可獲100元額外獎賞。

Mox Bank：百萬元以下存款年利率1%。（網站截圖）

Mox Bank：百萬元以下存款年利率1%

由渣打香港、電訊盈科（0008）、香港電訊（6823）及攜程合組的虛擬銀行Mox Bank近日亦正式開業。該行提供扣賬卡，總計為100萬元或以下的存款均可每日賺取年利率1%的利息，用戶可在儲蓄戶口建立及命名不同的「目標」，實時追蹤儲蓄進度。現時將分階段邀請已預先登記人士開戶，之後會全面開放。