投資睇市夢率？　譚新強：股票都成為「信仰」｜財經加零一

今年科技股受投資者追捧，即使在新冠肺炎疫情下，股價亦越升越有，連「股神」巴菲特亦涉足科技股IPO，其有份投資的「SaaS股」Snowflake上市首日大漲逾倍。雖然近日科技股連番下跌，觸發股市震盪，似乎未改投資者對它的熱忱。但相信不少人會問：幾時先係買入時機？

《香港01》財經節目「財經加零一」，今日（22日），將與中環資產投資行政總裁譚新強，討論在「贏家通吃的年代」，傳統估值方法為何不再適用於今時今日的「大時代」。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

譚新強於節目中提到，全球資金泛濫，在「贏家通吃年代」，任何基本金融分析都失去參考價值，更直言現時投資主要是看該公司的發展前景，「股票都成為信抑」，不過他強調，他不太同意這種投資方法，只不過是大勢所趨。

節目中他亦提到，全世界的龍頭企業，雖然仍有監管或政治風險，但現實是已經跑出的十多間龍頭企業，可見將來好大機會都繼續跑出，認為只要「睇實」最大型的幾十間企業，可能是最好的投資策略。

若想了解更多，可重溫今集的「財經加零一」

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