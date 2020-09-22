全球央行放水影響　譚新強：基本金融分析過時｜財經加零一．精華

科技股受投資者追捧，即使在新冠肺炎疫情下，股價亦越升越有，連「股神」巴菲特亦涉足科技股IPO，其有份投資的「SaaS股」Snowflake上市首日大漲逾倍。雖然近日科技股連番下跌，觸發股市震盪，似乎未改投資者對它的熱忱。但相信不少人會問：幾時先係買入時機？

《香港01》財經節目「財經加零一」，今日（22日），將與中環資產投資行政總裁譚新強，討論在「贏家通吃的年代」，傳統估值方法為何不再適用於今時今日的「大時代」。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

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譚新強在節目中表示，在全球大部分央行「不負責任的貨幣政策」影響下，央行大量印鈔，令股市的任何基本金融分析都失去參考價值，「當1000年後的1元同依家同等價值時，任何嘢都變得容易驗證，所以好多傳統金融分析方法已經過時，唔能夠再用，例如市盈率、市淨率、市銷率等方法已經好落後。你依家分析Tesla、甚至Netfilx的價值，根本不能用這些方法去看。」