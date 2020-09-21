亞洲投資者連續四個月「掃」美股　主力購入三類股份｜財經加零一

美股今年走勢波動，美股史上五次熔斷，有四次是今年年初發生，十天內四次觸發熔斷機制。正當大家憂慮在「新冠肺炎」疫情下，全球經濟大衰退，但美聯儲再次「放水」，令市場「水浸」，股市與經濟脫節，更出現「羅賓漢現象」，散戶輕鬆跑贏基金大戶！

今日（21日）下午5時，《香港01》財經節目「財經加零一」，就請來香港德美利證券行政總裁梁偉基，與大家分析「羅賓漢現象」及美股走勢，以及第四季的投資策略。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

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梁偉基於節目中表示，據公司統計，亞洲區客戶已連續四個月持續增持美股，主要購三大類股份，包括半導體股、軟件類股份以及當炒股，即Tesla等相關股份。

提到美股大上大落，他指出，投資者可考慮部署ETF，主要因為可分散風險，以及若果擔心個別股份大幅波動時，就可考慮購入相關行業的ETF，以捕捉行業升幅。

節目中他亦分析了美國總統大選結果，對美股走勢的影響，以及拆解全球央行「大放水」，對股票及黃金等不同資產的後市表現。

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