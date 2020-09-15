TikTok賣美國業務現變數　譚新強：或代表美國軟化｜財經加零一

美國總統特朗普上台後，中美關係「未好過」，近期更大打「科技牌」，短片分享平台TikTok母公司中國「字節跳動」，出售TikTok美國業務，同時亦禁止全球採用美國相關生產技術的晶片供應廠商供貨予華為，衝擊中國科技業的發展。

《香港01》財經節目「財經加零一」，今日（15日），將與中環資產投資行政總裁譚新強，討論中美兩國之間的關係應如何走下去，以及中方有什麼招數「拆解」現時面對的困局。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

中國短影音分享手機應用程式抖音海外版「TikTok」，其美國業務的出售案再生變數，據報道指，「TikTok」母公司字節跳動將宣布甲骨文公司為「技術合作伙伴」，不會「賣斷式」出售；出售最後期限現確定為下周日（20日）。

譚新強於節目中認為，今次的做法或代表美國未必會禁止TikTok。主要因為美國總統特朗普也不想得罪潛在選民，或TikTok內的網紅，影響選情。

他又指，中國在晶片技術方面，未能做到自給自足，但以「打麻雀」比喻，中國被美國「扣牌」，令中國不能「食糊」，「美國現在做到這個程度，就如麻雀般『摸和』，我不需要5G，但最重要是你也不能有5G，寧願兩敗俱傷、一拍兩散，這是全人類的逆流。」

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