華為：求生存是主線　華為雲已在全球擁有23個區域

被美國斷供的華為正在積極尋找應對措施，華為輪值董事長郭平表示，希望華為能開創新篇章。

《澎湃新聞》報道，華為輪值董事長郭平在華為全聯接大會上演講稱，持續的打壓給華為的經營帶來了很大的壓力，求生存是公司的主線。

郭平稱，「大仲馬曾經說過：『人類的全部智慧都包含在這兩個詞中：等待和希望。』我們看到ICT產業正面臨巨大的發展機會，政府和企業全面進入數字化和智能化。華為希望能和夥伴一起開創新篇章。」

美國對華為的打壓並不能阻擋華為的進步。（路透社）

郭平在演講中稱，「雲是釋放算力的最佳平台，是智能世界的數字底座。經過3年的持續努力，華為雲目前已在全球擁有23個區域，發展了150多萬開發者。這對我們雲的團隊來講不是鬆了一口氣，而是壓力更大了，因為他們要挑戰更高的目標。面向未來，我們將進一步完善混合雲解決方案，滿足政企轉型的複雜需求，成為客戶智能升級的首選。」

在9月23日的華為全聯接大會上郭平還表示，數字經濟是經濟增長的主旋律。牛津經濟研究院的報吿顯示，數字經濟早已成為增長的主引擎，不僅是數字產業本身的增長，更多的是數字技術帶來的行業數字化增長。以中國為例，2019年中國數字經濟增加值佔國內生產總值（GDP）約三分之一，但是對增長的貢獻達到三分之二。