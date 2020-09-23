一分鐘看世界｜報復式旅遊、特朗普發言斥中國、誰可向華為供貨

今天是9月23日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：
報復式旅遊
新冠肺炎（COVID-19）疫情繼續在全球多國蔓延，日本傳來喜訊，當地大學團隊成功研發人工抗體，希望有助推出新藥，但另一方面，日本的連續4天假期內，大批民眾已經忍不住「報復式旅遊」，多個景點人山人海，再掀病毒散播的疑慮。在歐洲的情況更惡劣，6大原因令新冠病毒「如火燎原」，多國疫情反彈要重推嚴厲防疫措施。對於港人來說，香港迪士尼樂園即將重開成為大消息，但若觀乎在美國的主題樂園例子，它們在「疫市」下的求生路蹣跚前行......（請點擊了解更多）
聯合國大會
在紐約舉行的聯合國大會進入一般辯論階段，美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平相繼透過視像發言，其中特朗普早已表明會對中國發出「強烈訊息」，結果他在這次發言把矛頭再指向中國，要求聯合國追究中國責任。這次聯合國大會因疫情與中美角力的緊張形勢而出現挑戰，分析認為中美紛爭已不限於兩國矛盾，而是兩國對構建一個怎麼樣的國際社會存在分歧……（點擊了解更多）
Intel獲准向華為供貨
中美角力未見降溫，在TikTok的議題上，特朗普表明若TikTok交易不符合國家安全要求，將否決計劃，另一方面中國官媒《環球時報》總編輯也放風稱，北京政府不會批准字節跳動與美企就TikTok達成的協議。兩國之間的戰線還有華為，科技巨頭英特爾（Intel）獲准向華為供應特定產品，成為繼AMD之後的另一間公司獲發許可證，但當然這場中美科技戰遠遠未會落幕，微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）就提出警吿與憂慮……（請點擊了解更多）
美國政府在9月15日生效的新禁令，限制美國公司向華為供應產品或提供服務，圖為2019年3月位於華為深圳總部內（Getty）
滙控停PO文防麻煩？
滙豐控股（HSBC，0005）麻煩多多，被指容許涉龐氏騙局的可疑款項經美國轉帳到香港的戶口，彭博社報道，滙控內部發出備忘錄，要求員工在一段時間內，立即暫停在銀行社交媒體帳戶發文，避免引起負面反應……（請點擊了解更多）
拜登陣營反對中美脫鉤
美國民主黨總統候選人拜登高級外交政策顧問布林肯表示，美國和中國完全脫鉤是不切實際，但如果拜登當選，將重整與中國經濟和科技關係條款，同時打擊不公做法，並積極執行美國貿易法……（請點擊了解更多）
編輯精選
必看話題文章
↓疫情仍然肆虐，想看看不同地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。