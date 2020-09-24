中國為A股定「新規」　要完成上市公司治理制度

中國國務院總理李克強周三（23日）主持召開國務院常務會議，部署進一步提高上市公司質量，保護投資者權益，推動資本市場持續平穩健康發展。

中國國務院常務會議指出，按照中共中央、國務院部署，進一步提高上市公司質量，有利於促進資本市場持續平穩健康發展，加大對實體經濟的支持。圍繞建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，一要完善上市公司治理制度規則，落實控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員法定職責和責任，健全機構投資者參與公司治理的機制，推行內控規範體系。提高信息透明度和披露質量。

二要推動上市公司做優做強。支持優質企業上市，健全上市公司資產重組、收購和分拆上市等制度。完善上市公司再融資、發債等制度。允許更多符合條件的外國投資者對上市公司戰略投資。完善標準，簡化程序，暢通渠道，健全上市公司多元化退出機制。嚴厲打擊規避退市行為。

三要發揮部門合力加強監管。穩妥解決股票質押風險、違規佔用資金、違規擔保等問題。對操縱市場、內幕交易等違法違規行為加大處罰力度，大幅提高違法違規成本。

值得關注的是，9月23日，德勤中國全國上市業務組正式發佈2020年前三季度，中國內地和中國香港新股市場的最新分析報吿。

報吿指出，2020年前三季度，儘管面臨新冠肺炎疫情、地緣政治緊張局勢和宏觀經濟氣候轉弱等不利因素，但在深化資本市場改革的支持下，中國內地和香港的證券交易所，仍舊錶現強勁。其中，上海證券交易所（簡稱上交所）新股發行數量和融資金額，均排名全球首位。

具體來看，報吿預計，截至2020年9月底，中國內地將有293只新股上市，融資額將達到3,550億元人民幣（1元人民幣約合0.15美元）。相較2019年前三季度的127只新股發行量，和1,401億元融資額，新股數量和融資額分別按年增長131%和153%。

其中，上交所179隻的新股發行數量和2,747億元的新股融資額，排名全球第一。深圳證券交易所實現114隻新股發行，融資額共計803億元。

港股方面，報吿表示，截至2020年9月30日，預計香港將會錄得99隻新股上市，合計融資2,138億港元。相較2019年同期的98隻新股發行數量和1,278億港元的融資額，新股數量和融資額按年分別上揚1%和67%。