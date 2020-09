有外電報道,李澤楷李澤楷旗下的富衛集團,計劃在港進行新股上市,集資規模達30億美元,折合相當於234億港元。《香港01》向富衛查詢,集團表示不評論市場猜測。(We do not comment on market speculation)

《彭博》引述知情人士透露,李澤楷旗下的亞洲保險公司富衛集團,正與顧問籌劃潛在新股發行的事宜,最快有機會於明年上市。

上月有傳電盈系的盈大地產(0432)有可能獲注入富衛集團,令盈大地產股價及成交量上升,但董事會已澄清無與任何一方就此事進行任何討論。