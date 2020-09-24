花旗在香港推出數碼ETF下單平台　取代人手傳真下單

花旗集團宣布在香港推出數碼ETF下單平台（ETF Order Portal），讓參與經紀商能在網上就由花旗負責行政管理的ETF發出所有創設和贖回基金單位的下單指令，取代本港現時仍然普遍以人手傳真下單的作業方式。

這個應用「先進花旗ETF系統」（Advanced Citi ETF System, 簡稱ACES）技術的ETF下單平台，備有工作流程及實時交易狀況儀表版功能，可以細緻地根據基金類型和市場而進行設定。

花旗集團亞太區託管基金服務主管Julie Kerr表示，推出ACES ETF下單平台印證了花旗運用廣泛的專業和能力，致力為亞太區ETF發行商精益求精的承諾。

此項服務建基於花旗在今年1月為香港ETF推出創設和分發ETF投資組合成分檔案（portfolio composition files, 簡稱 PCF）所採用的ACES技術，而PCF服務目前正根據亞太區各市場相應地進行優化，從而在2021年於區內更多市場支援端對端的ETF服務。PCF用以反映在下一個交易日創設或贖回基金單位所需的一籃子證券和現金。在亞太區，花旗現時為23家發行商所發行的133隻ETF提供服務。